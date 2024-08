¡Tiene problemas de movilidad! César Bono habla de su estado de salud

César Bono habla de su estado de salud. Foto: Cuartoscuro

César Bono reveló que tiene problemas de movilidad luego de haber sufrido un accidente cardiovascular. Sin embargo, el actor aseguró que, pese a no poder moverse con facilidad, su estado de salud no es malo.

En entrevista con el programa “De primera mano”, César Bono afirmó que el cerebro se encuentra bien y trabajando.

“Bien de salud, con los problemas de movilidad desde que tuve el accidente cardiovascular. En cuanto a la salud bien, en cuanto al cerebro, bien, trabajando”, César Bono

¿Cuándo sufrió el accidente cardiovascular César Bono?

Según reportes, la salud de César Bono se vio mermada hace unos años cuando el actor sufrió un accidente cardiovascular. De acuerdo con lo dicho por el famoso en algunas entrevistas, el médico que lo atendió en ese entonces, no daba muchas esperanzas a la familia.

“Yo te lo digo sin miedo, yo he tenido muchos accidentes en esta vida. El doctor que me operó durante más de 10 horas dijo que sabía que yo no tenía que estar vivo, él me desahució hace dos años, les dijo a mis hijos que se despidieran”

A algunos años de distancia, César Bono se mantiene activo en redes sociales y en la pantalla chica con su querido personaje en el programa “Vecinos” en donde encarna a un director de cine.

¿Qué es un accidente cardiovascular?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene”.

Además, el sitio especializado en salud destaca:



“Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente. Un accidente cerebrovascular se presenta cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un sangrado dentro de la cabeza”