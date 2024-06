Tristeza en la familia Rivera: Chiquis anuncia que sufrió un aborto espontáneo

Chiquis Rivera anunció la pérdida de su primer hijo. Foto: Cuartoscuro

Chiquis Rivera, la hija de la fallecida Jenni Rivera, anunció que sufrió un aborto espontáneo, por lo que tuvo que cancelar una fecha que tenía prevista en Estados Unidos.

A través de un video, la cantante informó, muy conmovida, que apenas hace unas semanas se había dado cuenta de que estaba a la espera de su primer bebé.

“Desafortunadamente, tuve un aborto espontáneo. Apenas me di cuenta hace como dos semanas (que estaba embarazada) estábamos muy emocionados… Confirmaron en el hospital que perdimos el embarazo”

En la publicación, la intérprete de “Abeja, reina”, confesó que su embarazo no lo había hecho público, pues, tenía pocas semanas de gestación.

De acuerdo con la hija de la “Diva de la banda”, comenzó a sentir dolores y a presentar sangrado; sin embargo, su médico le aseguró que todo estaba bien.

“Tenía dolores, como cólicos. Yo tenía 7 semanas de embarazo y me preocupé porque estaba sangrando poquito. Hablé con mi doctora, pero me dijo que no me preocupara que me la llevara suave, que no brincara en el escenario… Tenía mucho dolor, no podía ni caminar, me llevaron a la sala de emergencias y es donde me di cuenta”

La cantante ofreció disculpas a sus seguidores que serían testigos de su concierto afirmando que es una mujer de palabra.

“Quería explicarles por qué me gusta ser una persona responsable, una mujer de palabra y quería cumplir con mi fecha porque estaba muy emocionada también, me estaba sintiendo muy bien y de repente pasó esto, pero también físicamente, pues, iba a ser un poco difícil, pero más emocionalmente y por eso decidimos que me fuera al hospital y que me atendieron… Les comparto esta noticia porque sé que muchas me van a entender. Solo necesito unos días. Muchísimas gracias”

También, la famosa informó que pospondrían la fecha cancelada; aunque también los fans pueden pedir el reembolso de su dinero.

Finalmente, la hija de Jenni Rivera se describió como una “mujer de fe” por lo que confiará en Dios para poder superar la pérdida de su embarazo.

“Ahorita apenas voy, no sé, queriendo entender lo que está pasando, pero yo soy una mujer de fe y yo sé que los planes de Dios son perfectos y solo él sabe por qué pasan estas cosas. Voy a confiar en eso. Los planes de Dios son mejores que los de uno”

Después del triste anuncio de Chiquis Rivera, en donde, por momento, parecía contener las lágrimas, varios seguidores y amigos lamentaron la perdida y le enviaron los mejores deseos.