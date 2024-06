Sergio Mayer Mori usa bolso de mujer en alfombra roja siguiendo la moda genderless

En Unotv.com te contaremos sobre Sergio Mayer Mori, que usó un bolso de mujer en una alfombra roja siguiendo la moda genderless, checa los detalles.

Sergio Mayer Mori llegó a una alfombra roja con un look único, usó un bolso con el que rompió las etiquetas ya que asegura que le fascina todo lo relacionado con el mundo de la moda.

Se le preguntó a Sergio Mayer Mori sobre su bolso de mano, el cual menciona que es demasiado práctico ya que lleva consigo muchas cosas, señalando además que las etiquetas no son algo que le importe y desde hace tiempo ha demostrado un buen gusto por la moda al llegar también con una especie de falda.

“Tengo muchas cosas que quiero traer donde me las pongo, digo es un accesorio bastante funcional, no necesariamente si fuera un dildo es como ¿para qué lo trae no?”, dijo para quienes lo cuestionan por su manera de usar la bolsa, algo que le fascina y además le da un gran estilo.

Ese día el cantante dijo que llevaba puestas prendas femeninas ya que en muchas ocasiones compra su ropa en el departamento de mujeres.

“A mí me gusta eso mucho eso de la moda. En la zona de hombre (hay) pantalón camisa o saco todo el tiempo, cambia el color, pero no cambia el diseño. Me voy a la zona de mujer y encuentro este tipo de cosas y obviamente es muy diferente”,

dio a conocer.