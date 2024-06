“Mi solecito…”: el mensaje de Christian Nodal a su hija Inti, por el Día del Padre

Este Día del Padre, Christian Nodal publicó un mensaje dedicado a su hija Inti que acompañó con una colección de fotos de él y la pequeña. La nena es fruto de su relación con la cantante Cazzu, de quien se separó a finales de mayo.

El ahora novio de Ángela Aguilar, celebró su primer Día del Padre con la publicación. Inti tiene nueve meses de edad, nació en septiembre de 2023 y ahora Nodal dedicó unas tiernas palabras a la menor, su “solecito”.

Christian Nodal compartió un collage de fotos junto a su hija Inti en el que fue su mensaje con el que celebró el Día del Padre.

“Mi solecito siempre brillando. Me regalaste el orgullo más grande de este mundo, que es ser tu padre”

Se sabe que Inti, como se llama la hija de Cazzu y Christian Nodal significa “sol” en quechua, el idioma de los incas.

En la civilización Inca, el dios sol Inti fue una de las deidades más importantes del panteón inca. De acuerdo con las creencias, era hijo de Viracocha, el dios creador, y se decía que era el portador de la vida y la luz.

En una entrevista reciente que el intérprete de “Adiós amor” tuvo con Luz García en República Dominicana, Nodal reconoció que no se veía como el pilar de una familia en este momento y lo sorprendió la noticia del embarazo de Cazzu.

“No me veía (como) papá, no… no me veía papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando”

Christian Nodal