¡Lento pero seguro! Nodal revela que tardará años en quitarse los tatuajes de la cara

Christian Nodal inició procedimiento para quitarse tatuajes de la cara. Foto: AFP

Christian Nodal se ha caracterizado, entre otras cosas, por ser amante de los tatuajes. El cantante se ha hecho diseños en el pecho, los brazos y hasta la cara, aunque estos últimos ya no desea lucirlos, por lo que comenzó un tratamiento para retirarlos. Ahora, el cantante reveló cuánto tiempo pasará para que su rostro luzca sin la tinta.

En entrevista con Joanna Vega-Biestro, para el programa “Sale el sol”, el intérprete de “Adiós, amor”, dio más detalles de su proceso, el cual, confesó, le llevará cinco años para poder terminar con el rostro sin rastro de los tatuajes.

“Me gusta mi carita libre. Me maquillé para el video, (del) que se hicieron virales unas fotos, y me gustó mucho, me gustó mucho cómo me vi y me extrañé, pero en cinco años ya voy a estar limpio”

Además, comparó su proceso para quitar los tatuajes con una operación de nariz, al asegurar que se trata de una situación estética y que no tienen ningún significado.

“Es como cuando alguien que se opera la nariz y no le gusta y se la vuelve a operar, es como algo más estético… en lo personal es meramente estético”.

El famoso, que terminó su relación con Cazzu, madre de su hija, afirmó que, entre las razones por las que quiere terminar con esos diseños, está la etapa que vive actualmente, en la que se dijo ya no ser “tan rebelde”.

“También que estoy en una etapa en donde ya no me siento tan rebelde, ya no voy en contra de todo el mundo… Yo aquí vengo a hacer la paz”.

Además, reiteró que para poder quitarse los tatuajes que lleva en la cara siente que recibe como “latigazos”.

“Son latigazos en la cara. Muchos”, enfatizó el representante del género mariacheño.

¿Por qué Christian Nodal se quita los tatuajes de la cara?

Desde hace varios meses, Nodal sorprendió a sus seguidores al anunciar que se quitaría los tatuajes que llevaba en la cara. De acuerdo con el famoso, el nacimiento de su hija Inti fue la razón principal para comenzar su proceso.

Además, en otras entrevistas, ha confesado que no desea lucir como alguien al que le rayaron la cara mientras dormía.