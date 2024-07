“Que piensen lo que quieran”: Nodal rompe silencio tras noviazgo con Ángela Aguilar 

Christian Nodal tiene un noviazgo con Ángela Aguilar. Foto: AFP

En medio de la polémica por su relación con Ángela Aguilar, Christian Nodal afirmó que no desea aclarar rumores, pues las personas involucradas saben la verdad y se encuentran bien.

“Yo no quiero aclarar rumores. Al final del día, que piensen lo que quieran. Las personas involucradas siempre en cualquier tema, si estamos bien en el núcleo, lo que sea para afuera… No dejo de vivir por lo que digan ni me interesa cambiar la opinión. Ya no estoy para aclarar rumores ni nada de eso”.

Durante una entrevista en España, el representante del género “Mariacheño” aseguró que, aunque su vida personal acapare, muchas veces, los reflectores, lo que le interesa es que el público aprecie la “muy buena música” que él hace.

“Siempre salgo en la prensa por cosas personales… Yo hago música y creo que hago muy buena música. Entonces a mí lo que me interesa es que les guste mi música”.

Además, el exprometido de Belinda aseguró que hace tres años, aproximadamente, tocó fondo y le tomó tiempo salir adelante.

“Hace dos, tres años, toqué fondo muy feo y me tomó mucho tiempo de terapia. Tomé como un año para salir de depresión y ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando”.

Tras la confesión, el cantante aseguró que luego de esos episodios de malestar emocional, aprendió que “tenemos una vida” como para estar al pendiente de todo lo que se diga de él.

“Yo entendí que tenemos una vida, y para estar deprimido o estar viendo qué dice…”

Durante la entrevista, el intérprete de “Probablemente” destacó que en su día a día alejado de los reflectores lleva una vida normal y tranquila.

“En la vida real duermo muy bien, como muy bien, disfruto los lugares a donde viajo, disfruto los shows. Gracias a la vida, al público, a Dios que me ha dado todo. Me siento muy bendecido”.