¿Podría terminar en prisión? Acusan a Nodal de falsificación, según reportes

Christian Nodal, cantante acusado de falsificación. Foto: AFP

En medio de la polémica por su nuevo romance con Ángela Aguilar, Christian Nodal y su familia enfrenta señalamientos por, supuestamente, haber falsificado documentos. Las acusaciones las hace la compañía Universal Music, antigua casa disquera del cantante, según reporta el diario Reforma.

¿Qué se sabe de la demanda de Universal Music a Christian Nodal y sus padres?

Desde hace unos años, Christian Nodal se enfrenta legalmente a la gigante compañía Universal Music y, en un reciente avance legal, la empresa señala que la familia del cantante presentó documentación falsa para sostener la demanda que inició por los derechos de varias canciones.

De acuerdo con el periódico Reforma, los representantes legales de la compañía de música afirman que se detectaron, al menos, 32 documentos con irregularidades. Dichos documentos habrían sido presentados por los padres del famoso y por el propio cantante.

Según el reporte, los abogados de Universal Music solicitaron a las autoridades mexicanas que tanto a Christian Nodal como a sus padres se les llame para responder por la presunta falsificación de documentos.

La compañía afirma que los documentos, presuntamente falsificados, tienen como objetivo atribuirle el poder sobre ciertas canciones por las que Universal Music habría dado un pago a la familia Nodal.

El problema legal entre Christian Nodal y la disquera comenzó, según el periódico, cuando el cantante trató de negociar su salida antes de que su exclusividad terminara.

Después de anunciarse la salida del intérprete de “La sinvergüenza” de la disquera, se dio a conocer un supuesto veto en la industria. Sin embargo, a través de un video, en 2021, el representante del mariacheño desmintió la supuesta censura y acusó de “esclavitud” a las disqueras.

“Quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están preocupados sobre todo lo que se está hablando de mí, sobre mi carrera en estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal; quiero dejar tranquilos a todos y que me ayuden a difundir este video porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza”

Además, en dicho video, el famoso aseguró que contaba con una resolución en donde se establecía que las medidas solicitadas por la empresa fueran denegadas.

“Yo tengo una resolución de una jueza federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal sean denegadas. O sea que no existe tal veto. Tan falso es, que una jueza lo está ordenando. Yo no tengo ningún contrato vigente con Universal, realmente lo que está haciendo es que, a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están metiendo todo este circo, los medios y a las redes sociales contra mí”

Luego de esas declaraciones, el cantante no ha dado detalles más del caso en que se enfrenta, legalmente, contra Universal Music.