“Como agua para chocolate”: elenco, dónde ver la serie y más

“Como agua para chocolate” se convierte en serie. Foto: Max

La novela Como agua para chocolate, escrita por Laura Esquivel en 1989, regresa a la escena en una serie de Max producida por Salma Hayek.

Filmada en Tlaxcala y Ciudad de México, esta adaptación televisiva fue dirigida por Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez Ríos, quienes buscaron captar la esencia mística y emocional que ha cautivado a generaciones.

“Creo que creo que lo más importante que puso en la mesa Salma, fue la capacidad de poner otra vez en el juego la novela, le importaba mucho que se volviera a contar, entonces eso lo vuelve personal naturalmente. Solo con ella detrás podremos saber levantado este proyecto de la manera en la que se hizo”, dijo Ana Lorena.

La serie revive el realismo mágico que caracteriza a esta historia, explorando tradiciones, pasiones y el poder transformador de la cocina.

¿De qué trata “Como agua para chocolate”?

La trama sigue a Tita de la Garza y Pedro Muzquiz, cuyo amor se ve frustrado cuando Mamá Elena, madre de Tita, prohíbe su matrimonio.

Como hija menor, Tita debe cumplir la tradición familiar y permanecer en casa para cuidar a su madre durante la vejez. Para mantenerse cerca de Tita, Pedro toma la decisión de casarse con Rosaura, la hermana mayor de Tita.

A través de la cocina, Tita canalizará su frustración, sus deseos y sus emociones, convirtiendo cada platillo en una expresión de su libertad y una resistencia a la opresión.

Este aspecto de la historia sigue cautivando a las audiencias, ya que revela cómo las tradiciones pueden tanto encadenar como motivar un deseo profundo de cambio y libertad.

La serie “Como agua para chocolate” se estrena el 3 de noviembre. Foto: Max

Elenco

El elenco incluye a Irene Azuela, Azul Guaita, Ari Brickman, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Ángeles Cruz y Louis David Horné.

En una reciente entrevista para UnoTV.com, Irene Azuela comentó la relevancia de la obra y el privilegio de volver a trabajar con Salma Hayek, a quien considera una guía creativa y apoyo fundamental en el proyecto.

“Salma es mi pastor”, expresó Azuela al recordar su anterior colaboración con la actriz y productora, resaltando la importancia de un equipo que entiende la delicadeza y profundidad de la historia.

Irene añadió, que para ella fue difícil imaginarse dando vida a Elena: “A mí me invitan para hacer este personaje y yo digo cómo voy a ser yo este personaje, no entendía nada, no veía la manera natural, no lograba verme ahí, entonces dije pues yo voy a confiar en la señora Hayek y yo lo voy a hacer”.

Conexión cultural y emocional a través de la cocina de “Como agua para chocolate”

Ángeles Cruz, quien da vida a Nacha, habló sobre la resonancia emocional de interpretar un personaje en una historia que evoca tanto la cocina tradicional como las emociones familiares profundas. “Cuando leí la novela por primera vez, me conectó con los olores y sabores de mi infancia”, compartió Cruz.

La actriz, quien migró a la Ciudad de México desde Oaxaca, mencionó que la cocina representa un acto de resistencia y preservación cultural, algo que resuena con muchos espectadores.

Por su parte, la actriz y modelo, Azul Guaita, quien interpreta a Tita, reconoció que dar vida a este personaje fue un “gran reto”, pero que puso todo de su parte para hacerlo de la mejor manera pues está consiente que ella será,para nuevas generaciones, el nuevo rostro de la protagonista de la obra “Como agua para chocolate”.

El desafío de retratar el amor y la opresión en la época de la Revolución

Irene Azuela también reflexionó sobre el papel de Tita como símbolo de lucha por el amor y la libertad personal. En su interpretación, Azuela reconoce que Pedro representa más que un amor romántico; simboliza la posibilidad de una vida libre, lejos de las restricciones familiares y las expectativas impuestas.

Este enfoque ha permitido a la actriz comprender a su personaje desde una perspectiva empática, sin juzgar las decisiones que toma en su búsqueda de libertad.

Set de “Como agua para chocolate” con una ambientación impecable

La actriz Azul Guaita señaló que, en cada detalle del set, desde la música hasta los vestuarios, se respetó la atmósfera ritual de la historia, permitiendo que el elenco se sumergiera profundamente en la narrativa.

“Era un ritual personal ponerte el vestuario y entrar en el espacio de la hacienda; cada miembro del elenco se concentraba en su propio proceso y casi no había distracciones,” recordó Azul, destacando la seriedad con la que todos abordaron el proyecto.

Uno de los temas centrales de la serie es la figura materna y su relación con las expectativas impuestas sobre las mujeres.

Irene Azuela, quien interpreta a Mamá Elena, reveló que, a pesar de las duras expectativas de su personaje, “es una mujer que siente que está cumpliendo su labor de madre en un contexto en el que lo esencial era que sus hijas comieran y estuvieran bien acomodadas en la sociedad”.

¿Cuándo y dónde ver “Como agua para chocolate”?

La serie “Como agua para chocolate” se estrena el 3 de noviembre en la plataforma de Max.