Vivian Cepeda, reconocida conductora de televisión originaria de Monterrey, Nuevo León, causó controversia recientemente por las revelaciones que hizo en un programa en vivo.

La presentadora se encontraba en el programa “Es Show” de Ernesto Chavana cuando compartió detalles íntimos de su vida personal y contó que su esposo le fue infiel.

Contó que en los últimos años había sufrido una severa depresión a causa de la pandemia de coronavirus, lo que hizo aún más dolorosa la traición de su pareja.

Explicó que ella ya tenía el presentimiento de que su esposo la engañaba, pero él lo negaba todo; sin embargo, fue la misma amante de su marido quien le envió las pruebas y ahí confirmó todo.

“Quiero confesar que me engañaron después de nueve años de relación. Él me lo negaba todo, pero la tipa me mandaba pruebas.”

Vivian Cepeda / conductora de televisión.