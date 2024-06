Hospitalizan a “Coque” Muñiz por problemas en los bronquios

Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado. Foto: Cuartoscuro

Jorge “Coque” Muñiz enfrenta una crisis de salud que lo mandó al hospital. El cantante ingresó al centro médico luego de ofrecer un concierto en Playa del Carmen durante el fin de semana, según se reportó. Pero, ¿qué se sabe de la salud del famoso? Unotv.com te da todos los detalles.

¿Qué se sabe de la salud de “Coque” Muñiz?

El hijo de Marco Antonio Muñiz, el “Lujo de México”, comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho tras su presentación en Playa del Carmen. Con el malestar, el “Coque” Muñiz ingresó al hospital en donde le diagnosticaron bronconeumonía.

Según lo dado a conocer por la revista TVNotas, “Coque” Muñiz aseguró que su crisis de salud fue causada por los cambios bruscos de temperatura; aunque destacó que se encontraba fuera de peligro.

“Tengo un problema de bronquios. Con los cambios de clima, que estaba frío y (después) calor; entonces me vino un dolor muy fuerte… Me trajeron para que me checaran y me descubrieron una bronconeumonía, pero ya estoy estable”.

Ver más

El cantante de temas como “Hey” y “Me va, me va”, destacó que su estado de salud, si bien no es óptimo, tampoco representa un peligro para su vida. Sin embargo, por la bronconeumonía dijo poder hablar mucho.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que recibe por parte de amigos, compañeros y sus fieles seguidores.

Ver más

“No estoy en terapia intermedia. Estoy bien, pero no puedo hablar mucho. Agradezco la preocupación”

Después de darse a conocer el estado de salud del “Coque” Muñiz, no se ha dado a conocer que pasará con las presentaciones que el cantante tiene previstas en los próximos días.

Se tiene previsto que “Coque” Muñiz se presente en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 28 de junio, según comparte en sus redes sociales el cantante.