¡Se quedó sin un peso! Cynthia Klitbo revela que le vaciaron la cuenta de sus ahorros

Cynthia Klitbo revela que le vaciaron la cuenta de sus ahorros. Foto: Cuartoscuro

Cynthia Klitbo enfrenta una difícil situación económica luego de ser víctima de un robo con el que le vaciaron una cuenta en donde tenía sus ahorros en Estados Unidos. La actriz rompió en llanto al revelar que se quedó sin dinero; aunque no compartió más detalles.

“Ha estado muy dura la situación porque aparte, cero cibernética, me engañaron como viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros de Estados Unidos. No importa, los bienes son para solucionar los males. Yo nunca uso mis joyas… Ha estado duro”.

A través de un video de redes sociales, Cynthia Klitbo destacó que su situación es tan complicada que tiene que vender uno de sus departamentos para poder pagar la escuela de su hija.

“Yo estoy pagando hipotecas, tengo la hija aquí en Estados Unidos. Se va a vender uno de los departamentos para garantizarle a mi hija su escuela… No tienen idea de cómo me siento. He pasado muchas noches en vela, pero afortunadamente siempre ahorré en tabiques, entonces llegó el momento de vender uno de ellos”.

La famosa también destacó que, en medio de la crisis que enfrenta, no ha podido encontrar trabajo, pues estaba a la espera de que comenzara una producción.

“Confió en Dios en que pronto vamos a tener una chamba porque no podíamos, porque estábamos esperando una producción que, desafortunadamente para todos mis compañeros, ha sido muy fuerte para todos. Nos quedamos muchas personas desempleadas. No me queda más que orar”.

Finalmente, la famosa, quien no pudo contener las lágrimas, envió un mensaje a las personas que, como ella, se encuentren pasando por un complicado momento económico.

“A toda la gente que lo está pasando mal económicamente, es una situación general. Tengan paciencia, oren mucho y siempre piensen que hay muchas personas indefensas que realmente la pasan mal”.