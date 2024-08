“Pensé en dejar todo”: Daniela Romo hace revelación a meses de la muerte de Tina Galindo

Daniela Romo pensó en el retiro tras la muerte de Tina Galindo. Foto: Cuartoscuro

Daniela Romo confesó que, tras la muerte de su gran amiga Tina Galindo, pensó en poner fin a su carrera como cantante y actriz. Sin embargo, la famosa aseguró que su manera de “honrar” a la productora es seguir adelante.

Para varios micrófonos, entre ellos los de “Sale el sol”, la intérprete de “Yo no te pido la luna” se dijo agradecida por el personaje que marca su regreso a las telenovelas.

“La verdad pensé en dejar todo, pero la vida sigue. Ya lo dije un día, yo tengo que honrar a las personas que me dieron y me ayudaron a estar en donde estoy, a ser lo que soy, por eso estoy muy agradecida con Pedro y me siento feliz porque todas y todos me han dado un cobijo”.

La cantante aseguró que no pasa por uno de los mejores momentos, por lo que agradeció un personaje en la nueva telenovela de Pedro Ortiz de Pinedo.

“No es de los mejores momentos de mi vida, pero bueno, el trabajo, este trabajo, en especial, siempre sana”.

Destacó que su desempeño artístico le ayuda “muchísimo” a tener la “mente en otras partes”.

“Sirve mucho y el hecho de poder crear y de poder compartir y de poder imaginar y de poder tener la mente en otras partes, eso ayuda muchísimo”.

Además, Daniela Romo aseguró que tras la muerte de Tina Galindo ha tenido que retomar su vida con una nueva rutina.

“Realmente, más que todo, es restablecer otra rutina distinta a la que estaba teniendo”.

Daniela Romo manda mensaje a Mariana Seoane

Además de hablar de su duelo tras la pérdida de Tina Galindo, Daniela Romo también aprovechó para mandar un mensaje a Mariana Seoane, luego de que confesara que su madre fue diagnosticada con cáncer nuevamente.

“La quiero yo mucho a Mariana y a su mamá. La parte más difícil no es la parte del que tiene cáncer. También hay que pensar del que le toca a lado, porque es muy difícil, te llenas de miedo y de cosas y el que está enfermo es el que se llena de culpa porque estás provocando un dolor a la gente que más amas”.