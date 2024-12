Chiara Parravicini, conocida por su papel en la exitosa serie juvenil de Disney “Soy Luna”, ha emprendido un viaje personal y artístico que la ha llevado a explorar su autenticidad como cantante y compositora. Con su segundo álbum, “Sola Conmigo”, la actriz y cantante argentina muestra una faceta más honesta y madura, lejos de las luces y las exigencias de una industria que, según ella, no siempre permite ser uno mismo.

En entrevista con Unotv.com, Chiara Parravicini aseguró que dejar Disney era la única opción para seguir con su camino artístico, en especial en la música, como ella desea.

“Creo que sí obviamente existió la posibilidad de tomar un camino mucho más obvio después de haber estado en en ‘Soy Luna’ de Disney Channel… pero hay algo tan determinado dentro mío, en qué quiero decir, qué música quiero hacer, para qué vengo al mundo, digamos porque no es para tirar otra porquería, más como solo para tener éxito o fama. Es porque creo que realmente hay algo que tengo que decir, entonces no es que fue una cuestión de bueno ‘soy valiente voy a tomar este camino’, para mí no quedaba otra opción”.

