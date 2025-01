Demi Moore y Margaret Qualley. Foto: AFP

Demi Moore ganó su primer Globo de Oro como mejor actriz por “La sustancia”, pero también protagonizó un momento divertido con Margaret Qualley.

El reencuentro entre las actrices se dio cuando presentaron la categoría Mejor Actor en Serie de Drama dejando una gran momento.

Demi Moore y Margaret Qualley sorprenden en los Globos de Oro

“Margaret, ¿qué haces aquí?”, preguntó Moore al ver a su compañera en el escenario. “Es mi semana”. Con naturalidad y humor, Qualley respondió: “Es la noche de los Globos de Oro, así que… fui nominada”.

En “La sustancia”, Qualley interpreta a Sue, una versión más joven y perturbadora del personaje de Moore, Elizabeth Sparkle, que cobra vida tras un acuerdo oscuro con una farmacéutica.

Este tenso “enfrentamiento” delante del micrófono entre ambas actrices era una referencia deliberada a la película, y provocó las risas de los asistentes debido a lo inesperado e “incómodo” de la situación.

La discusión ficticia continuó con Moore recordando a Qualley que ambas debían “respetar el equilibrio”. Sin embargo, la tensión se resolvió cuando Moore concluyó: “Somos una sola. ¿Lo hacemos juntas?”.

La respuesta de su coestrella, en tono irónico, fue: “¿Qué es lo peor que podría pasar?”, un guiño a los elementos de terror del filme.

Finalmente, entregaron el galardón al Mejor Actor en una Serie de Televisión Drama, que recayó en Hiroyuki Sanada por su papel en “Shōgun”.

Demi Moore gana su primer Globo de Oro

Demi Moore sorprendió al ganar su primer Globo de Oro tras más de 40 años de carrera y en su discurso de agradecimiento dijo: “Estoy en shock. Llevo mucho tiempo haciendo esto, más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz”.

“Hace 30 años un productor me dijo que era una actriz de palomitas de maíz, lo que en aquel momento no me hacía merecedora de este premio”, arrancó diciendo Moore.

“Significaba que podía hacer películas exitosas y que recaudaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida (por mi talento). Y yo lo creí”, prosiguió en su discurso.

“Eso me corroyó con el tiempo hasta el punto en el que hace unos años llegué a pensar que eso era todo, que quizá ya estaba completa, que tal vez había hecho ya lo que se suponía que debía hacer”, confesó.

De ese pozo la salvó la directora francesa Coralie Fargeat, admitió Moore, agradeciéndole por ello de corazón.

“Estaba en un punto muy bajo cuando recibí este guión mágico, audaz, valiente, rompedor, absolutamente loco titulado ‘The Substance’, y el universo me dijo: ‘No, aún no has acabado'”, prosiguió la actriz.

“En esos momentos en los que no nos creemos lo suficientemente inteligentes, bellas, delgadas o exitosas, o simplemente cuando consideramos que no somos lo suficiente, podrás ver tu valía si dejas a un lado la vara de medir“, subrayó.

“Así que hoy celebro esto (el premio) como el indicador de mi plenitud y del amor que impulsa, y del regalo que supone hacer algo que amo y que me recuerda que sí pertenezco”, finalizó.