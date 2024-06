“Dejen de difamar”: influencer Derek Trejo reaparece en nuevo video tras muerte de su mamá

Madre de Derek Trejo. Foto: X/@derektr_mx

El influencer Derek Trejo pidió respeto a la memoria de su mamá, quien murió al interior de un hotel en la Ciudad de México. A través de un video, el joven lamentó los malos comentarios que se hacen en redes sociales respecto al homicidio de su madre.

“He visto todo lo que ponen en redes sociales. Hay gente muy mala, ustedes saben que hace una semana me arrebataron a mi madre de la manera más vil y cruel que puede existir y se los juro que, espero en Dios, ninguno de ustedes viva la misma situación que yo estoy viviendo junto con mi familia, porque les aseguro que su punto de vista sería muy distinto… Quiero que dejen de estar difamando la memoria de mi madre, por favor”.

Trejo criticó a aquellos que, motivamos por el morbo, hacen comentarios sobre la muerte de su mamá.

“Todo el morbo que está generando en redes sociales de lo que sucedió. Al final, pues ni ustedes saben qué pasó y sólo dicen lo que ven, cuando ni siquiera es la realidad”.

Además, Derek Trejo destacó que desea justicia tras la muerte de su madre, así como para todas las mujeres que son víctimas de violencia en los rincones del territorio nacional.

“Tragedias como ésta suceden todos los días y muchas familias viven con este dolor. Mi caso se supo por redes sociales, pero aquí se trata de exigir justicia para mi madre. Se tiene que hacer justicia por todas las mujeres que salen de su casa y ya no regresan”.

En la grabación, Derek Trejo confesó que vive uno de los momentos más difíciles con la muerte de su mamá, hecho que, dijo, aún no asimila.

“Honestamente, han sido días muy difíciles. Todavía no asimilo que mi madre ya no está aquí. Ningún ser humano tiene que estar preparado para afrontar este tipo de tragedias. Nunca sabes cómo vas a reaccionar al final. Mucha gente me ha criticado que por qué no lloro”.