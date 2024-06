“Metro Coyoacán no está en Coyoacán”: joven se viraliza por no llegar a entrevista de trabajo

La estación del Metro Coyoacán le causó confusión a un joven. Foto: Cuartoscuro

En Ciudad de México (CDMX), un joven se viralizó porque no llegó a su entrevista de trabajo por culpa de la estación Metro Coyoacán; ya que el acceso no se localiza cerca del famoso centro.

Joven se viraliza por culpa del Metro de CDMX

En un video que se viralizó en redes sociales haces unos días, un joven, al parecer de CDMX, le ofrecieron trabajo en el centro de Coyoacán.

Por su falta de experiencia en el Metro de CDMX no revisó bien la distancia de la estación a su destino, por ello, perdió una oportunidad de trabajo.

En un video, el joven se quejó sinceramente de la ubicación de la estación, además, de que caminó mucho para llegar a su destino.

“Gobierno de la Ciudad de México: ¿me pueden explicar por qué la estación del Metro Coyoacán no está en Coyoacán? Tenía una entrevista de trabajo, no quería el trabajo, así que les agradezco por eso porque por su culpa no llegué. Tomé el Metro y mi entrevista era en el centro de Coyoacán y dije me bajo en Metro Coyoacán”.

El joven inició explicando su problemática porque a más de uno le ha pasado algo similar en la CDMX.

“Quién diría que Metro Coyoacán está a 30 minutos del centro. Me bajé y salí pensando que estaría en Coyoacán y ya no tenía más dinero para volverme a subir. Tuve que caminar 30 minutos en el solazo. (Que tal y) me desconchinflo en el camino. Todo porque su Metro no está en la zona donde dice estar su nombre”.

En ese sentido, el joven pidió al Gobierno de CDMX colocar unas indicaciones, las cuales mencionen que no es centro de Coyoacán.

“¿No se les ha ocurrido poner un letrero afuera del Metro que diga no estás en Coyoacán? Sabemos que la estación se llama Coyoacán, pero no estás en Coyoacán por qué: no sabemos”.

“Renombrarla a estación No Coyoacán. Para que la gente no se confunda. Antes de que digan por qué no checaste el mapa, la verdad no le entiendo al mapa de la Ciudad de México. Es de todo lo que me quería quejar”.

La estación, perteneciente a la Línea 3 del Metro, se localiza más cerca de Xoco que del centro. En redes sociales muchas personas dieron su opinión, pero a todos nos ha pasado dar mal una vuelta o bajar en una estación que no está cerca de nuestro destino.

