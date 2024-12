Confirman diagnóstico de Dulce: fue por una complicación de neumonía; esto tiene la cantante

Dulce fue diagnosticada con edema pleural. Foto: Cuartoscuro

La salud de la cantante Dulce encendió alarmas luego de que confirmara que se encontraba hospitalizada, sin dar mayores detalles de su estado de salud. Ahora, su yerno, Moisés González, aseguró que la famosa está “delicada pero no grave”, y explicó qué es lo que padece la estrella de la música.

¿Qué tiene la cantante Dulce?

En entrevista con el programa “HOY”, González confirmó que se trata de un problema en vías respiratorias y aseguró que tuvo una neumonía que se complicó.

“Ella tiene un estado de salud delicado más no grave, es debido a una neumonía que se complicó y ahora tiene algo que se llama edema pleural”, confirmó el yerno de Dulce.

De acuerdo con el familiar de la intérprete de “Tu muñeca”, la famosa tendrá que ser intervenida quirúrgicamente, y aunque el pronóstico médico es alentador, se trata de una cirugía con “aristas que pueden ser de riesgo”.

“Es algo que se tiene que operar de urgencia porque no se puede seguir esperando a que esto siga creciendo… No es una operación sencilla, es una operación que tiene muchas aristas que pueden ser de riesgo, pero la enorme ventaja es que ella es una mujer muy fuerte, es una mujer que está muy sana y el pronóstico que tenemos del equipo médico es muy positivo”.

El yerno de Dulce aseguró que la famosa cantante se encuentra en un hospital de “alta tecnología” en la capital del país, en donde recibe la mejor atención médica.

“Está en las mejores manos, está en un hospital de alta tecnología de la Ciudad de México, con un especialista que es el experto en su rama y, por ese lado, como familia, estamos muy tranquilos porque está muy bien arropada”.

No es un pulmón colapsado: confirma yerno de Dulce

Además, Moisés González desmintió que su suegra tuviera un pulmón colapsado, según informó Gustavo Adolfo Infante. Aseguró, también, que no enfrenta una situación de cáncer, como, dijo, se ha estado rumorando.

“Es totalmente falso. La señora no tiene cáncer, estamos con los resultados de patología, los más certeros, no se encontró ningún tipo de célula maligna, lo cual (el cáncer) queda totalmente descartado. Igual no tiene su pulmón colapsado, como se ha dicho”.