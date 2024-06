“Me empezó a matar”: Edgar Oceransky recuerda que estuvo al borde de la muerte tras tatuarse

Edgar Oceransky casi muere tras tatuarse. Foto: Cuartoscuro

Edgar Oceransky estuvo en riesgo de morir luego de hacerse un tatuaje. El cantante recordó cómo fue la situación que lo llevó a estar hospitalizado y en coma por varios días producto de un virus que ingreso por el tatuaje en 2010.

“Estuve a punto de morirme… Decidí tatuarme un ave fénix, morir para renacer… Se me metió por ahí un virus rarísimo que se llama coxsackie b5 y se me alojó en el corazón y me empezó a inflamar el corazón y me empezó a matar”, recordó el cantante.

En entrevista con Javier Paniagua, Oceransky recordó que todo comenzó como una gripa; sin embargo, en cuestión de horas todo comenzó a empeorar.

“Me despierto, me sentía como que tenía gripa, pero nada del otro mundo y ella me ve y me dice ‘estás mal, vamos al doctor’. Vamos al doctor de la esquina, me revisa, me pone el estetoscopio, y me dice ‘es gripa lo que tienes’ Nos regresamos a la casa y me subo a acostar, cuando se va a despedir de mí, me ve y dice ‘no, súbete a la camioneta’. Me subí a la camioneta y ahí me desmayé”

De acuerdo con el relato del trovador, los médicos creían, en un principio, que se trataba de un infarto. Sin embargo, las fallas en varios órganos desmintieron esa versión, por lo que lo tuvieron que inducir al coma, ya que presentaba una neumonía.

“Ellos creyeron que me había dado un infarto y que llegaba con las secuelas…. Mi corazón empezó a dejar de funcionar, por eso pensaron que era un infarto, pero en cosa de horas, empiezo a toser y empiezo a echar sangre. Me hacen una placa y mis pulmones se están llenando de agua, es en donde dicen, es un virus. Los riñones dejaban de funcionar. Te vamos a tener que dormir… Te tenemos que quitar la neumonía y te tenemos que poner en coma”

Durante la entrevista, Edgar aseguró que el virus, que por poco termina con su vida, generalmente se presenta en niño como una gripa, aunque en los adultos puede ser mortal.

“Estábamos en el bautizo de mi sobrino y estaba lleno de niños. Entonces algún morrio traía eso y al día siguiente voy y me tatuó y el bicho encontró lugar y se metió”