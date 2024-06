Laura Vignatti publica foto de su presunto agresor y denuncia impunidad en su caso

La famosa tiene 34 años. Foto: Getty

La actriz argentina Laura Vignatti ha dado un paso audaz en su búsqueda de justicia, publicando en sus redes sociales una fotografía de Salvador “N”, su expareja y presunto agresor, en medio del proceso legal que ha iniciado por abuso físico y emocional.

Vignatti sostiene que las autoridades están protegiendo a su agresor, lo que la ha llevado a hacer pública su identidad.

Ver más

Hace unos meses, Vignatti reveló que fue secuestrada por Salvador “N” durante el tiempo que mantuvieron una relación. La actriz detalló que su expareja la mantuvo en cautiverio en su propia casa, impidiéndole trabajar y sometiéndola a diversos tipos de abusos. Estas circunstancias la forzaron a abandonar sus compromisos en la telenovela Mi secreto.

La denuncia de Vignatti no sólo ha sido pública sino también legal. Sin embargo, la actriz afirma que Salvador “N” está siendo protegido por las autoridades, específicamente señalando a la jueza de control, María Cristina Torres Sánchez.

Ver más

“Para los que no saben, esta persona me violentó de manera física, brutalmente, psicoemocionalmente y de muchas más. Al punto de casi matarme. Y la jueza María Cristina Torres Sánchez lo está protegiendo. Apoyemos en la manera que podamos. Si no lo hacemos jamás cambiaremos este sistema jodido que nos está aplastando a todas”, escribió Vignatti junto a la fotografía de su presunto agresor en su cuenta de Instagram.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En su desesperada búsqueda de justicia y con la intención de alertar a otras mujeres, Vignatti decidió sacar del anonimato a Salvador “N”. Pidió a sus seguidores que compartan la imagen para advertir a otras posibles víctimas. La actriz expresó su pesar por tener que utilizar sus plataformas para este tipo de denuncias, pero indicó que la inacción de las autoridades no le ha dejado otra opción.

“Me da mucha tristeza tener que estar compartiendo este tipo de cosas en mis redes, pero no me dan otra opción. Pido justicia. Comparte por favor para que todas sepan y estén alertas”, añadió Vignatti.

La valentía de Laura Vignatti al exponer públicamente a su agresor resalta la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte de las autoridades y el sistema judicial para proteger a las víctimas y garantizar justicia.