El Bogueto se encuentra en una nueva polémica. Foto: Gettyimages

En redes sociales, se ha desatado una polémica en torno al reconocido reguetonero mexa El Bogueto, quien habría emprendido acciones legales contra las tiktokers Dayane Chrissel y Eddy Nieblas. Según se ha informado, los creadores de contenido habrían difundido información falsa que lo involucra en una supuesta infidelidad hacia su pareja.

De acuerdo con un video compartido por la tiktoker Dayane Chrissel, el pasado 8 de diciembre, la cuenta Candela Music, asociada al Bogueto, emitió un comunicado oficial en el que se detalló que su equipo legal está investigando el caso. El mensaje señaló que las publicaciones de los influencers incluyeron material audiovisual y relatos de testigos anónimos que intentaron vincular al artista con otra mujer. Además, se añadieron audios que, supuestamente, lo muestran interactuando con alguien ajeno a su relación. Este contenido, según el equipo del Bogueto, ha perjudicado tanto su imagen personal como su carrera profesional.

El comunicado calificó las acusaciones como “chismes infundados” y dejó claro que el objetivo de las acciones legales no solo es proteger la reputación del cantante, sino también sentar un precedente contra la difusión irresponsable de rumores en plataformas digitales.

¿Qué dijeron los influencers sobre la presunta demanda del Bogueto?

Dayane Chrissel se pronunció rápidamente mediante un video en TikTok, donde aclaró que su intención nunca fue confirmar nada. “El título estaba formulado como una pregunta, jamás aseguramos algo”, señaló. Por su parte, Eddy Nieblas argumentó que su contenido es meramente entretenimiento y no debe considerarse una fuente de información seria. Ambos influencers afirmaron no temer a la demanda, asegurando que no consideran haber afectado al reguetonero.

¿Qué se sabe de la supuesta infidelidad del Bogueto?

Los influencers publicaron capturas de pantalla y chats provenientes de un perfil no oficial que, aparentemente, pertenecía al cantante. En estas interacciones, se observaban solicitudes de citas e incluso imágenes comprometedoras. Además, se difundieron audios que supuestamente respaldan las acusaciones.

Esta controversia escaló luego de que Ximena, novia de “El Boo”, pidiera al cantante no presentarse en el Flow Fest junto a Yeri Mua. En respuesta, Yeri insinuó en redes sociales que el reguetoñerito habría sido infiel. Aunque ambos artistas trataron de aclarar sus posturas, el incidente sigue generando debates entre sus seguidores, quienes analizan las posibles repercusiones en sus carreras.