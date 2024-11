El David Aguilar fue nominado al Latin Grammy. Foto: AFP

El David Aguilar, el cantautor sinaloense conocido por su estilo versátil y profundo, vuelve a figurar entre los nominados al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Cantautor por su más reciente producción, “Compita del Destino”. Sin embargo, y en un giro inesperado, el propio artista asegura que le entusiasma más la nominación en sí misma que la posibilidad de llevarse el premio a casa.

En entrevista con Unotv.com aseguró: “Me ha gustado mucho no ganar”, confiesó entre risas.

“Es mi séptima nominación y estoy agradecido, pero, honestamente, disfruto más el proceso que los premios”, comenta el cantautor. “No me interesa tanto subir al escenario, recibir una estatuilla y legitimar mi trabajo a través de ella. Para mí, estar nominado ya es una celebración suficiente”.

David Aguilar no se limita a ver su nominación como un logro personal; más bien, lo considera una oportunidad para dar visibilidad a su trabajo. “Lo que de verdad vale es la promoción que viene de la nominación”, explica. “Que alguien escuche hablar de mi disco, le llame la atención y decida escucharlo, eso para mí ya es un premio enorme”. Para el cantautor, las nominaciones le permiten alcanzar a nuevas audiencias y expandir su mensaje, sin necesidad de un trofeo.

Las contradicciones de la industria musical

Pese a su satisfacción con el reconocimiento, El David Aguilar admite tener una relación compleja con la industria musical. “Estoy en una disquera y somos parte de la industria, pero mi carácter es difícil para eso”, menciona.

Explica que el proceso de selección de los Latin Grammy puede resultar un tanto “burocrático” y que está basado en las opiniones de la Academia y no en el gusto del público.

“Las nominaciones tienen que ver con la gente de la industria, no con la audiencia general”, dice, poniendo en relieve la naturaleza de los premios y las complejidades que los rodean.

A través de “Compita del Destino”, David explora distintos géneros y temas, manteniéndose fiel a su esencia. Aunque ha sido reconocido en múltiples ocasiones, el artista prefiere mantenerse en segundo plano. “He estado en las fiestas de los Grammys sin ganar, disfrutando indirectamente de la celebración. Me da un poco de vergüenza subirme a recibir un premio, y por eso digo que me hace ilusión no ganar”, concluye.

Así, David Aguilar se prepara para asistir a la ceremonia, satisfecho con haber llegado hasta ahí, pero tranquilo con la posibilidad de salir de la gala sin un trofeo en mano. Para él, el verdadero premio es la conexión que logra con el público, y eso no necesita estatuillas que lo validen.