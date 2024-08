El momento en que Adele interrumpe su concierto para ver los Juegos Olímpicos de Paris 2024

Adele se encuentra dando una serie de conciertos en Alemania. Foto: GettyImage

Los Juegos Olímpicos de Paris 2024 son el evento deportivo del año y las grandes estrellas como Adele no pierden la oportunidad para ver las competencias, aunque esté en pleno concierto.

La cantante británica de éxitos como “Hello” se encuentra dando una serie de conciertos en Múnich, Alemania, tras una residencia en Las Vegas.

Adele no pudo resistirse para ver la final de los 100 metros planos femenil, así que detuvo su presentación ante más de 70 mil personas y todos vieron la prueba olímpica.

Así fue cómo Adele interrumpió su concierto para ver las competencias de Paris 2024

La cantante británica se encuentra dando una serie de conciertos, en total serán 10, en Múnich, Alemania, para los cuales mandó construir su propio estadio pop-up, dominado por un muro de LED de 220 metros de largo y 17 metros de alto, el mayor del mundo según los organizadores.

En un video que circula por redes sociales se puede ver como Adele interrumpe su concierto para dar paso a la final de los 100 metros plano femenil, donde Julien Alfred de Santa Lucía ganó la medalla de oro, la cual fue proyectado en el gran muro de led.

Ver más Adele parou seu segundo show em Munique, na Alemanha, para assistir a final feminina dos 100 metros nas Olimpíadas de #Paris2024! #AdeleInMunich 😹 pic.twitter.com/EsnGj2MBc2 — Adele Online (@adeleonlinecom) August 3, 2024

Tras conocer los resultados, la cantante no dudó en expresar su entusiasmo y gritó a la multitud: “¡Démosle un aplauso!”. Luego añadió: “Volvamos al espectáculo. ¡Fantástico, Santa Lucía!”.

La noche anterior la cantante compartió con su una reflexión sobre su afición a los Juegos Olímpicos: “Mientras veía a atletas de clase mundial, pensaba, ‘Ese aterrizaje no fue muy bueno, ¿verdad? Oh, sus piernas no estaban muy rectas’. Mientras tanto, si intentara hacer cualquiera de esas cosas, estaría muerta”. Este comentario arrancó aplausos y risas de sus seguidores, y continuó: “Absolutamente moriría si intentara hacer cualquier tipo de movimiento”.

Adele también aprovechó para elogiar a la gimnasta estadounidense Simone Biles por su triunfo en las competencias de gimnasia: “Ella fue absolutamente brillante”.