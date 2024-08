 “House of the Dragon” temporada 3: cuándo inicia y lo que se sabe

La tercera temporada de “House of the Dragon” ya fue confirmada. Foto: HBO

“House of the Dragon” ha dejado a sus fans en vilo tras el final de su segunda temporada, que culmina en un momento crucial de la guerra civil de los Targaryen. Aunque la espera para el desenlace de este conflicto promete ser larga, la tercera temporada ya fue confirmada por HBO.

El 13 de junio de 2024, en la antesala del lanzamiento de la segunda temporada, HBO confirmó oficialmente la tercera temporada de “House of the Dragon”. “La Danza de los Dragones continúa. ‘House of the Dragon’ ha sido renovada para una tercera temporada”, anunció la cadena a través de sus redes sociales.

Ver más La danza de los dragones continúa. #LaCasaDelDragon ha sido renovada para una tercera temporada, en @streamonmaxla y en @HBOLAT pic.twitter.com/0TjanZVqzv — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) June 13, 2024

Basada en el libro Fire & Blood (Fuego y Sangre) de George R.R. Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y narra la historia de la Casa Targaryen. En la segunda temporada, la trama se centra en el conflicto desatado tras la muerte del rey Viserys y la confusión sobre el verdadero heredero al trono, un malentendido que coloca a los miembros de la familia Targaryen en una sangrienta guerra civil.

“House of the Dragon” temporada 3

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, se estima que la tercera temporada podría llegar hasta 2026, según varios medios especializados. La espera será larga, pero promete ser recompensada con una trama llena de batallas épicas y giros inesperados.

**Alerta de spoiler

La temporada dos termina justo antes de la batalla decisiva por el trono, con Alicent Hightower aparentemente dispuesta a ceder ante Rhaenyra Targaryen. Los ejércitos están listos para el combate, Daemon Targaryen se mantiene leal a su reina, y Aegon ha huido para evitar el enfrentamiento que se avecina entre los medios hermanos: la reina Rhaenyra y Aemond, príncipe regente.

Si la serie sigue los acontecimientos del libro, en la tercera temporada se podrá ver la feroz batalla marítima de las Semillas de dragón contra el ejército de La Triarquía, enemigos que ya fueron derrotados en el pasado por Daemon Targaryen.

¿Dónde ver la tercera temporada de “House of the Dragon” temporada 3?

“House of the Dragon” temporada 3 será producida por HBO y, como es de esperarse, su transmisión se llevará a cabo a través de la plataforma de streaming Max.

Elenco

Si se confirma la continuidad de los personajes principales, en la tercera temporada de House of the Dragon podríamos ver de nuevo a los siguientes actores: