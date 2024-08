“El rock ha muerto, somos fantasmas”: Little Jesus habla de su nuevo disco

La banda mexicana Little Jesus, conocida por su frescura y originalidad, está de regreso con su cuarto álbum de estudio, titulado “El show debe continuar”. Santi y Truco, dos de sus integrantes, compartieron en una reciente entrevista los detalles detrás de este proyecto de rock, aunque el género haya muerto consideran.

En entrevista con Uno TV y Claro Música, Santi y Truco revelaron que “El show debe continuar” llega en un momento crucial para Little Jesus. La banda ha evolucionado significativamente desde sus primeros trabajos, y este nuevo álbum refleja esa transformación.

Santi explica que, si bien han mantenido la tradición de nombrar sus discos y canciones siguiendo un patrón específico —en este caso, es el cuarto dicto y el título del mismo y las canciones son cuatro palabras—, pero el concepto va más allá de lo simbólico.

“El primer disco era juventud desenfrenada, el segundo juventud psicodélica, y el tercero era sobre el crecimiento y la adultez. Este cuarto disco es como un revolcón de la vida, un regreso después de haber sido sacudidos. Es un reinicio.”, Santi, Little Jesus

“Nos sentimos como si estuviéramos empezando de cero, en una nueva era”. Truco, Little Jesus

Abandonaron un proyecto anterior y empezaron de cero

El proceso de grabación de “El show debe continuar” no fue convencional. A diferencia de sus álbumes anteriores, donde las canciones fueron ensayadas y tocadas en vivo antes de ser grabadas, esta vez la banda adoptó un enfoque más fragmentado. Santi y Truco grabaron en diferentes lugares, incluyendo Nueva York, el desierto y Texas.

“Fue un proceso confuso (…)Empezamos un disco antes del Auditorio Nacional, pero no se armó, así que decidimos comenzar de cero y grabar nuevas canciones en etapas distintas”. Santi

Sobre el género del disco aseguran ser rock aunque “el rock ha muerto y somos fantasmas”, aseguro Santi.

Colaboraciones naturales y espontáneas para este disco de Little Jesus

Una de las sorpresas de “El show debe continuar” son las colaboraciones. Aunque inicialmente Santi no estaba convencido de incluirlas, las circunstancias llevaron a la banda a trabajar con artistas como Ivana, la cantante regiomontana, y Mateo, de Conociendo Rusia.

Con el disco ya terminado, el siguiente paso para Little Jesus es defenderlo en vivo. Pero este reto es doblemente significativo, ya que la banda nunca había tocado estas canciones juntos antes de grabarlas.

El enfoque de la banda en sus presentaciones en vivo es hacer que la experiencia sea tan intensa y disfrutable como lo es para ellos mismos. “Queremos que la gente se lleve ese sentimiento de ‘wow, qué buen show’,” afirma Truco.

“El show debe continuar” no solo es el título del nuevo disco de Little Jesus, sino también una declaración de intenciones. La banda planea una serie de presentaciones en vivo, incluyendo una fiesta sorpresa en agosto, y aunque no han revelado fechas exactas, prometen recorrer tanto México como Sudamérica y otros países.