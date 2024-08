“Me sugirió que el niño no era mío”: Luis Enrique Guzmán revela cómo sospechó que Apolo no era su hijo

Luis Enrique Guzmán afirma no ser papá de Apolo. Foto: Cuartoscuro

En medio de la polémica por la paternidad de Luis Enrique Guzmán sobre Apolo, el hijo de Silvia Pinal confesó que fue la propia Mayela Laguna, madre del menor, quien le dejó entrever que él no era el padre biológico del niño.

Luego de someterse a la prueba de ADN, cuyos resultados se esperan para los próximos días, Luis Enrique Guzmán recordó que él y Mayela Laguna estuvieron separados por un tiempo y fue hasta que ella estaba embarazada que lo buscó nuevamente.

“Teníamos mucho tiempo separados. Más o menos me lo confesó que no era mío y de ahí puse dos más dos y entendí cómo fue su mecanismo y cuándo realmente empezó la historia. Ella, ya embarazada, me fue a buscar y ese es el principio de la historia. No me lo admitió, pero sí me lo sugirió que el niño no era mío. Entonces dije, lo más fácil es hacerle una prueba de paternidad”

Además, en entrevista con varios programas, entre ellos “Sale el sol”, confirmó que se reencontró con el pequeño Apolo, quien le habría preguntado si era o no su papá y reveló cuál fue la respuesta que le dio al menor que, se dijo, era heredero de Alejandra Guzmán.

“Es la verdad, quieres saber quién es tu papá, le vas a tener que preguntar a tu mamá cuando seas más grande. Fue exactamente lo que le dije”

Aunque Luis Enrique Guzmán está seguro de que Apolo no es su hijo, afirmó que le tiene cariño y lamenta que esté pasando por esta situación. Además, dijo, él podría ser el “padrino” del niño, si es que él así lo quiere.

“Son cosas dolorosas por él, porque yo amo al niño. Yo podría ser padrino del niño, ya se sabe que le tuve mucho cariño durante tres años y medio. Lo bueno es la verdad, liberas todo ese rollo y yo podría tener mejor contacto con él si es que él lo quiere porque yo quiero que él lo haga voluntariamente y ahí estaré”

Además, el único hijo varón de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, dijo arrepentirse de haber metido a Mayela Laguna a su familia.

“Yo tengo que aceptar la responsabilidad de que hay que cuidarse de con quien se empareja uno. Eso de lo único que me arrepiento porque el niño no tiene ninguna culpa de nada, pero yo sí me arrepiento de haber dejado entrar a una persona, a mi vida y a mi familia”