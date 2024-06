“El Santo con Ryan Gosling”, la película que nunca pudo hacer Alex de la Iglesia

Foto: FICG/Joaquín Urrutia | Cuartoscuro

El director de cine español Álex de la Iglesia impartió una clase magistral en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) 2024, donde compartió anécdotas y proyectos no concretados como una película del Santo protagonizada por Ryan Gosling.

Durante la clase magistral, Álex de la Iglesia relató cómo fue su frustrado intento de llevar de nueva cuenta al legendario luchador mexicano “El Santo” a la gran pantalla, protagonizado por el actor Ryan Gosling.

De la Iglesia reveló que la película estaba prácticamente lista para rodar, con financiamiento asegurado.

“Y sí, se podía hacer la película del Santo, estaba financiada, lo que pasa es que no llegamos a un acuerdo con la familia. Ellos son encantadores, el hijo del Santo es maravilloso, el nieto también; me llevaba fantásticamente bien con ellos, pero no encontramos un acuerdo con la familia”. Álex de la Iglesia

El guion, según detalló, presentaba una nueva aventura del Santo y evitaba revisitar el personaje clásico. La trama comenzaba con la muerte del Hijo del Santo, y cómo su hijo, el nieto, tomaba el manto de la lucha y la tradición familiar.

“Estaba pensada para que la película la hicieran ellos. Estaba pensada para que no se quitaran la máscara,” añadió De la Iglesia, subrayando su respeto por la icónica imagen del luchador enmascarado.

La producción enfrentó un giro inesperado cuando los productores estadounidenses sugirieron a un actor entonces desconocido para De la Iglesia: Ryan Gosling.

“Los americanos querían que fuera un actor que en ese tiempo no era famoso y me dijeron ‘tú conoces a Ryan Gosling’, a lo que dije que ‘no’, ellos dijeron que él tenía que ser El Santo. Me enseñaban fotos y yo no lo veía como El Santo,” comentó el director, para desatar las carcajadas de la audiencia.

Encuentro con George R. R. Martin y “Game of Thrones”

Durante la clase magistral, Álex de la Iglesia también compartió su experiencia al conocer al escritor George R. R. Martin, autor de la saga “A Song of Ice and Fire”. De la Iglesia recordó con admiración las primeras impresiones sobre las novelas que inspiraron la exitosa serie de HBO, “Game of Thrones”.

“Conocí a George R. R. Martin cuando apenas publicaba las novelas de ‘Game of Thrones’ y me parecieron maravillosas. Sin embargo, el escritor dijo que HBO ya le había comprado los derechos de las novelas,” narró De la Iglesia. En ese momento, le resultaba increíble que una serie de televisión pudiera capturar la complejidad y grandiosidad de la historia.

“Recuerdo haber visto la serie y haber dicho ‘no lo puedo creer, el gordo de George lo ha conseguido’. Recuerdo que veías las novelas con los dragones, Winterfell y todo eso y decía ‘Georgi no va a salir’ y al final sí salió,” rememoró con una sonrisa, destacando su sorpresa y admiración por el éxito de la adaptación televisiva.

Álex de la Iglesia concluyó su participación en el FICG 2024 dejando una huella imborrable en los asistentes, quienes disfrutaron de sus historias y reflexiones sobre el cine, la literatura y los proyectos que, aunque no se materializaron, siguen siendo parte importante de su carrera y de la historia del cine contemporáneo.

Con más de 30 años de trayectoria, el director, productor y guionista de cine es uno de los grandes referentes consolidados de la cinematografía española.

El cineasta responsable de producciones como “El día de la bestia” (1995) y “Las brujas de Zugarramurdi” (2013) ha experimentado con una gran variedad de géneros cinematográficos, pero se distingue por su habilidad para mezclar la comedia, la acción, el terror y la fantasía, siendo la comedia negra, el thriller y el terror sus géneros distintivos.