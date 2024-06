C. Tangana desvela su intimidad en el FICG 2024 con su película “Esta ambición desmedida”

C. Tangana en el FICG 2024. Foto: Cuartoscuro

El cantante madrileño C. Tangana, conocido como “Pucho” y cuyo nombre real es Antón Álvarez Alfar, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2024 (FICG) para el estreno en México de su documental “Esta ambición desmedida”.

Este documental ofrece una mirada profunda y personal al arduo proceso que significó su gira “Sin cantar ni afinar”, lanzada tras su exitoso disco “El madrileño”.

En una serie de declaraciones durante una conferencia de prensa, C. Tangana compartió su experiencia y reflexiones sobre la creación del documental y su conexión especial con México.

Una ventana a la intimidad de C. Tangana

C. Tangana destacó la naturaleza íntima del documental, explicando que permite al público verlo en situaciones que normalmente no compartiría.

“Hay mucha parte de intimidad que probablemente yo… enseño bastante poco en las redes y esto no soy un artista que enseñe mucho de lo que hago. Aquí, tienes ese punto de intimidad que me ves realmente… no solo en el día a día, sino incluso en los momentos más bajos”, comentó el artista.

Añadió que la presencia de sus amigos en la producción fue crucial para capturar estos momentos sin sentirse invadido.

México, una relación especial

La relación de C. Tangana con México es profunda y significativa, según sus palabras. “Es el primer lugar al que yo fui a dar un concierto fuera de España en mi vida. Es un sitio al que hemos venido mucho. Tengo mucha relación con Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”, explicó.

Esta conexión hizo que presentar el documental en México fuera una decisión natural. Además, mencionó el proyecto “Little Spain”, una iniciativa creativa que surgió con “El madrileño” y en la que ha estado trabajando intensamente.

Lecciones del documental

El proceso de crear “Esta ambición desmedida” le enseñó a C. Tangana la importancia de las emociones genuinas en su arte. “He aprendido… que lo más importante siempre son las cosas que realmente te emocionan de verdad y te pasan de verdad”, afirmó.

Criticó la presión actual en la industria musical de producir contenido constantemente, señalando que esto puede mermar la calidad de la obra. “Viéndome en el documental, muchas cosas que no me hubiera gustado sacar, luego digo: eso es lo único que merece la pena”, reflexionó.

Aunque se reconoce nostálgico, C. Tangana aclaró que no es intencionalmente retro. “Nos gustan las cosas bonitas y las cosas buenas… entonces si quieres poner dos o tres cosas buenas, obligatoriamente te tienes que ir a algo del pasado”, dijo.

Destacó que su interés por lo contemporáneo está siempre presente, pero que busca lo que es bello y emocionalmente impactante.

Refiriéndose a la gira “Sin cantar ni afinar”, C. Tangana confesó que fue un proceso complicado y emocionalmente cargado. “Me emociona verme ahí llorando y diciendo verdades como puños a gente a la que quiero”, expresó. Aunque sintió alivio al terminar la gira, también mira atrás con nostalgia y cierta satisfacción por haber llevado a cabo un espectáculo tan ambicioso.

La presentación de “Esta ambición desmedida” en el FICG 2024 no solo marcó un hito en la carrera de C. Tangana, sino que también ofreció a los espectadores una mirada sincera y sin filtros a la vida y el arte de uno de los músicos más influyentes de la actualidad.