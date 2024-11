A sus 94 años te decimos qué hace ahora esta diva del cine. Foto: Cuartoscuro

En redes sociales algunos usuarios se inconformaron porque diversos medios aseguraban que Silvia Pinal era la última diva de la Época de Oro del cine mexicano, muchos sostienen que no es del todo correcto pues la actriz Elsa Aguirre sigue deslumbrando por su elegancia y lucidez a sus 94 años.

En la Época de Oro del Cine Mexicano, Elsa Aguirre compartió los reflectores con íconos como María Félix y Dolores del Río, consolidándose como una de las grandes divas del cine mexicano. Su belleza y elegancia la convirtieron en un referente de su tiempo, y aunque dejó los reflectores hace décadas, sigue siendo recordada con cariño.

Recientemente en su redes sociales, la diva posteó una foto con una joven que le confesó ser una gran admiradora de sus películas, la diva escribió: “Qué orgullosa me siento que una jovencita que quizá no había nacido cuando yo empecé diga que es fan de mis películas, esa es muestra de que a mis 94 años, todo mi amor que puse en cada una de mis películas ha dejado sus frutos….”

A sus 94 años, la actriz luce espectacular, demostrando que la edad es sólo un número cuando se lleva una vida equilibrada. Pero, ¿qué ha sido de Elsa Aguirre después de su retiro? Aquí te contamos su historia.

¿Qué hace ahora Elsa Aguirre?

Tras su retiro de los escenarios, Elsa Aguirre decidió alejarse del bullicio de la ciudad para mudarse a Cuernavaca, donde lleva un estilo de vida enfocado en el bienestar físico y espiritual. Desde hace más de cinco décadas, la actriz practica el vegetarianismo y el yoga, disciplinas que descubrió gracias al médico José Manuel Estrada, líder de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar.

Además, Elsa adoptó hábitos saludables: no consume carne, no fuma ni bebe alcohol, y asegura que estas decisiones le han ayudado a mantenerse en plena lucidez.

Aunque ya no aparece en películas ni telenovelas, Aguirre comparte reflexiones y momentos de su vida a través de sus redes sociales, donde inspira a sus seguidores con mensajes en su redes sociales como:

“El tiempo pasa muy discreto, callado y en absoluto silencio. Nos va dejando atrás en el camino y cuando miramos atrás es cuando nos damos cuenta de que el tiempo no perdona y sólo nos van quedando los recuerdos de una vida que siempre fue del tiempo que nunca se detiene”

¿Cuántos hijos tuvo Elsa Aguirre?

La diva sólo tuvo un hijo, Hugo, que murió en un accidente automovilístico, hace años declaró al diario Noroeste que ojalá nadie pasara por la experiencia de perder a un hijo, pero “les diría que son leyes universales que se tienen que cumplir, incluso con la gente que más quiere uno. Se van niños, se van adolescentes, se van adultos y uno tiene que entenderlo. Para una madre es algo muy fuerte, pero con el tiempo se va asimilando y terminas aceptándolo de corazón”.

¿Por qué Elsa Aguirre dejó los escenarios?

Elsa Aguirre dejó el cine y la televisión por una razón sencilla pero profunda: buscaba una vida más auténtica y en paz consigo misma. En sus propias palabras, mencionó que eligió “la profesión que necesitaba”, pero cuando dejó de sentirse plena, decidió cambiar su camino.

Esta transformación ocurrió al descubrir el yoga y la meditación, lo que la llevó a replantear sus prioridades. Elsa no dudó en abandonar los reflectores y enfocarse en su bienestar físico y espiritual, también es vegetariana.

Hoy, quienes la frecuentan aseguran que está muy lejos de la imagen de diva o mujer fatal que proyectaba en sus películas. En su lugar, se ha convertido en una persona que irradia espiritualidad y busca transmitir un mensaje de paz y equilibrio.

Las películas de Elsa Aguirre

Elsa Aguirre debutó en el cine a los 15 años con la película “El sexo fuerte” (1945) y, desde entonces, protagonizó cintas que dejaron huella en la historia del cine mexicano. Entre sus títulos más destacados, de las más de 40 películas en las que participó, se encuentran:

“Don Simón de la Lira”

“Ojos de juventud”

“La estatua de carne”

“Cantando nace el amor”

“Cuidado con el amor”

“Pancho Villa y la Valentina”

“Casa de mujeres”

“Algo flota sobre el agua”

“Lluvia roja”

“Una mujer decente”

“Acapulco”

“Los años vacíos”

Su última aparición en el cine fue en 1979 con la película “Albur de amor”, junto a Antonio Aguilar.

Reconocimientos recientes

En 2023, Elsa Aguirre recibió un reconocimiento especial: la presea Mayahuel de Plata durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. También la Cineteca Nacional y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) Toda una vida en los escenarios, en esa ocasión el cineasta Alejando Pelayo aseguró que: “doña Elsa sigue llenando salas, nunca habíamos tenido tanta gente, veo el cariño que le tienen, no cualquiera tiene 75 años de trayectoria artística”.

El libro “Elsa Aguirre, la mujer que yo amé”, publicado en 2022 por Roberto Friesco, profundiza en su vida, desde su paso por el cine hasta sus experiencias personales más íntimas.

Diva que inspira

Elsa Aguirre no solo dejó un legado en la historia del cine mexicano, sino también un ejemplo de cómo reinventarse para encontrar paz y felicidad. A sus 94 años, sigue inspirando con su sabiduría y elegancia, recordándonos que la verdadera belleza radica en el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu.

Sobre su faceta como actriz del Cine de Oro mexicano, Elsa Aguirre expresó: “me siento orgullosa de haber pertenecido a esa época tan maravillosa y si pudiera volver a nacer pediría volver a nacer en la misma época y vivir todo lo que viví”.

En tanto que respecto a su edad, manifestó: A mis 94 años me siento plena, no podría pedirle más a la vida de todo lo que me dio, gracias a la vida, por tanto, mucho y todo lo que me dio”.