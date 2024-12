Le salió caro el Onlyfans: ordenan embargo de 2.5 mdd a influencer Andrew Tate

Un tribunal londinense autorizó a la policía a embargar más de dos millones de libras (unos 2,5 millones de dólares) de las cuentas del ‘influencer’ británico Andrew Tate y su hermano Tristan, acusados de fraude fiscal.

El ‘influencer’, que se encuentra en Rumanía, donde además será enjuiciado entre otros cargos por violación, fue acusado a principios de julio en Reino Unido de fraude fiscal por ingresos procedentes de actividades en Internet.

La justicia británica acusó a los dos hermanos de no haber pagado impuestos de los 21 millones de libras (unos 26 millones de dólares) de ingresos que obtuvieron de sus actividades ‘online’ entre 2014 y 2022.

A continuación, una foto de Tristan Tate, hermano de Andrew.

Estos ingresos proceden principalmente de los productos vendidos en Internet y de sus actividades en la plataforma Onlyfans, en la que los usuarios pueden compartir vídeos y fotografías de carácter sexual.

En su fallo, el magistrado Paul Goldspring, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, dijo que lo que parecía ser una “matriz financiera compleja” era en realidad un “engaño directo” a las autoridades fiscales del Reino Unido.

La policía podrá embargar el dinero de siete cuentas bancarias congeladas de los dos hermanos.

Andrew Tate, de 38 años, nacido en Estados Unidos, que fue profesional de kickboxing, y su hermano Tristan, de 36, se encuentran en Rumanía, donde deberán permanecer a la espera de juicio por trata de seres humanos y violación, dictaminó un tribunal de Bucarest a mediados del pasado mes de julio.

DO NOT LET THE MATRIX FORGET.



IT'S LIKE COVID.



THEY WANNA MEMORY HOLE THIS BULLSHIT – DON'T LET THEM.



I THOUGHT IT WAS HUMAN TRAFFICKING? REMEMBER THE 3 YEARS OF LIES? pic.twitter.com/BJRoeuPjfE