Emmanuel Lubezki es nominado a los BSC Awards por “Disclaimer”

El trabajo de Emmanuel Lubezki ha sido reconocido a nivel mundial. Foto: AFP

Emmanuel Lubezki recibió una nominación a los British Society of Cinematographers (BSC) por la serie “Disclaimer” de Apple TV.

El fotógrafo mexicano fue nominado a Mejor Cinefotografía en un Drama de Televisión por “Disclaimer” por su trabajo en el primer capítulo de la serie creada por Alfonso Cuarón.

De acuerdo con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, Lubezki suma su séptima nominación a los BSC.

La miniserie “Disclaimer”, creada por Alfonso Cuarón, retrata la vida de la aclamada periodista Catherine Ravenscroft, quien ha construido su reputación revelando los delitos y transgresiones de otros.

Cuando recibe la novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora ella es la protagonista de una historia que expone sus secretos más oscuros.

¿Quién es Emmanuel Lubezki?

Emmanuel Lubezki nació en la Ciudad de México en 1964 y estudio en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM.

En sus inicios trabajó en comerciales, así como en algunos capítulos de la serie “La hora marcada”, donde hizo mancuerna con Alfonso Cuarón.

El fotógrafo ha trabajado con grandes directores como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Terrence Malick y Luis Estrada.

Su trabajo incluye cintas como “Agua para chocolate”, “Sólo con tu pareja”, “La princesita”, “Grandes Esperanzas”, “La leyenda del jinete sin cabeza”, “Niños del hombre” y “El árbol de la vida”, entre muchos otros títulos más.

A lo largo de su carrera ha recibido varios reconocimientos como el Ariel y en cuatro ocasiones ganó el premio American Society of Cinematographers Award for Oustanding Achievement in Cinematography in Theatrical Release.

Lubezki también ha sido reconocido por la Academia con tres Oscar por su trabajo en las películas: “Gravedad”, “Birdman” y “The Revenant”.

Su trayectoria y trabajo lo colocan como uno de los mejores fotógrafos que existen en la industria en la actualidad.