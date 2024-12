¿Si le entra a la reventa?  Erika Zaba responde a señalamientos contra negocio de ropa

Erika Zaba niega revender ropa. Foto: Cuartoscuro

Erika Zaba, integrante de OV7, respondió a las críticas por, supuestamente, vender ropa de una popular plataforma de compras en línea a precios más elevados. A través de un video, la cantante desmintió que las acusaciones sean ciertas y hasta dijo revisar personalmente la mercancía que pone a la venta en su tienda Hi Darling.

“Lo que sí les puedo garantizar es que yo elijo cada prenda, asegurándome que sea de calidad. Lo veo físicamente, que sea duradera, que las haga ver increíbles… Yo no compro a destajo, no compró millones de prendas y mucho menos a estas plataformas para luego revenderlas.”

Además, la intérprete de “Te quiero tanto, tanto” se dijo cansada de ser señalada de revender mercancía, por lo que decidió poner un algo a los rumores y señalamientos en su contra.

“Estoy cansada de la mentira que está circulando en estos días sobre mí, sobre todo sobre mi marca de ropa. Nunca pensé que tuviera que enfrentarme a algo así, siempre he trabajado con honestidad y con mucho amor por todo lo que hago. Por respeto y empatía, me veo en la necesidad de darles la cara y dar estas declaraciones. Me aburre que me quiera señalar”

A través de un video retomado por varias cuentas de redes sociales y programas de televisión como “De primera mano”, Erika Zaba destacó que su empresa de ropa se encuentra constituida, pues paga impuestos y da empleo a muchas familias.

“Me parece que detrás de Hi Darling hay todo un equipo trabajando, esto es una infraestructura, una empresa que he construido día a día con muchísimo esfuerzo. Esta empresa les da empleo a muchas familias, yo pago impuestos, pago rentas, hago que todo sea de manera legal, transparente”.

La tienda de ropa de Erika Zaba

Desde hace varias semanas, la cantante comparte en sus redes sociales contenido que tiene que ver con su tienda de ropa.

Además, de acuerdo con el perfil de la tienda, se explica que se trata de una “boutique de ropa para mujer” e, incluso, comparte la dirección de la tienda física con la que cuenta en la Ciudad de México.