Eva Longoria hace serie en español: “Temblaba de nervios”

Eva Longoria hace primera serie en español. Foto: Appletv+.

Desde hace más de 10 años Eva Longoria ha enfocado gran parte de su energía y talento en producir y dirigir diversos proyectos en cine y televisión, para su regreso frente a las cámaras la actriz tenía ganas de hacer algo especial, que se relacionara con el vino, se filmara en España y donde ella por primera vez actuara en español.

Eva Longoria protagoniza y produce la nueva comedia de AppleTv+, “Tierra de Mujeres”; serie de seis episodios, basada en la homónima novela de María Sánchez.

“Yo quería grabar en España porque tengo una casa ahí, tengo mucha familia ahí y también nunca, mi vida había actuado en español y yo quería hacer algo diferente”. Eva Longoria, actriz y productora de “Tierra de Mujeres”.

Según relató Eva Longoria, en entrevista para Unotv.com, ella quería filmar en un lugar “precioso” y le pidió a Ramón Campos que le escribiera una novela con estas características, su equipo de trabajo le consiguió la novela “Tierra de Mujeres”: “Y ya, estábamos ahí grabando todos, yo hablando en español y temblando de nervios“, recordó.

¿De qué trata la nueva serie de Eva Longoria “Tierra de Mujeres?

La estrella de Hollywood, Eva Longoria, interpreta el personaje de Gala, una mujer que deberá huir de Nueva York junto a su hija (Victoria Bazua) y su madre (Carmen Maura) cuando su esposo implica a la familia en asuntos financieros turbios.

Al salir de Estados Unidos, las tres mujeres tendrán que refugiarse en un pueblo de Cataluña, del que huyó Julia, la madre de Gala (Carmen Maura) hace 50 años, jurando no volver jamás.



Eva longoria, Carmen Maura y Victoria Bazúa. Foto: Appletv+

“Es una serie, sobre tres generaciones de mujeres y en la serie se habla sobre las cosas importantes sobre ellas, muchas personas creen que las personas mayores no han tenido una vida y muchas veces sus vidas son increíbles. Es sobre la relación de una mujer adulta con su madre y su hija, y la manera en que tendrán que aprender a entenderse entre ellas”, dijo el director, Ramón Campos.

Elenco

La actriz texana, Eva Longoria comparte créditos con una de las musas de Pedro Almodóvar: Carmen Maura y la mexicana Victoria Bazúa. Además el chileno, Santiago Cabrera, forma parte del elenco.

Eva Longoria se sentía “muy nerviosa” por trabajar con Carmen Maura. Foto: Appletv+

Carmen Maura se sumó al proyecto de Eva Longoria

Carmen Maura, es una actriz española, ganadora de cuatro Premios Goya, que ha desarrollado su carrera tanto en su país natal como en Francia y México, con gran éxito.

Después de participar en filmes como “Volver” o “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, Carmen aceptó trabajar en “Tierra de mujeres” por el humor de la comedia y las bellas locaciones,

“Me atrajo mucho de esta historia que se rodaba en el campo, que teníamos mucho contacto con él, con las viñas y la vida de los pueblos, me gustó además, que era un personaje muy divertido tenía mucho sentido del humor”, dijo Carmen.

Así como es su personaje en la serie, Carmen Maura ha sido una mujer que desde muy joven ha luchado por su libertad y por hacer las cosas que quiere en la vida, un camino difícil, pero que considera ha abierto brecha para nuevas generaciones.

“Para mí fue muy difícil, me casé con 20 años y el día que decidí ser actriz fue como si hubiera dicho que me iba a dedicar a recorrer la calle. Me parece que la situación de la mujer ha evolucionado muchísimo, pero a veces no me siento identificada con el feminismo de hoy porque parece que el feminismo acaba de nacer y eso no es verdad, hay muchas mujeres que hemos vivido luchando por ser libres y creo que soy un pequeño ejemplo de hacer lo que quería”, dijo Carmen Maura.