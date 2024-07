María José lucha contra los estereotipos: “Ya sé que soy como Bob Esponja”

María José compartió en entrevista para Unotv.com, que a lo largo de su trayectoria, ha tenido que lidiar por no estar dentro de los estereotipos físicos del medio artístico, sobretodo en la década de los 90’s y principios de los 2000’s. También reveló, que en redes sociales suele ser atacada por su cuerpo.

“Todo el tiempo me han criticado, sobretodo en redes sociales porque estoy ‘muy cuadradita’ y yo digo sí, lo sé, soy como Bob Esponja, nací sin cintura y he tenido diferentes pesos en mi vida”, dijo María José.

La cantante también reconoció, que como muchas otras mujeres, ella también padece subir y bajar de peso, en especial después de cumplir 40 años de edad.

“Me gusta compartir estas cosas, hace que la gente se identifique conmigo, de que no son las únicas. Por ejemplo, yo nunca he podido tener el cuerpo del estereotipo de las televisoras, no lo tengo”.

María José, cantante.