Famoso conductor queda ciego tras cirugía para quitarse “bolsitas” de los ojos

Shiky Clement, reconocido conductor, locutor y podcaster originario de Madrid (pero radicado en México hace más de ocho años), reveló que quedó ciego de un ojo luego de realizarse un procedimiento estético para quitarse “las bolsitas” de esa área de la cara.

En Envinadas, un programa de entrevista conducido por Mariana Botas, Daniela Luján y Jessica Segura, Shiky pidió a las conductoras sentarse a su lado derecho, debido a que no podía ver a través de su ojo izquierdo.

A las conductoras explicó que en su intendo por aparentar unos años menos, decidió hacerse una pequeña cirugía estética para quitarse las “bositas” de los ojos. En ese mismo procedimiento, le dañaron el ojo izquierdo y por ese motivo solo puede disfrutar de la vista con su ojo derecho

“Solo veo por un ojo (…) dije: ¿y si me quito unos añitos y me quito las bolsas de los ojos (…) me quité las bolsas de los ojos y también la vista de un ojo porque salió mal la operación”.