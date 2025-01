Evacúan a los famosos por incendio en Pacific Palisades – Fotos; AFP

Pacific Palisades es una zona de Los Ángeles, California, conocida por ser la residencia de múltiples famosos de Hollywood y que, actualmente, es afectada por un incendio forestal que ha forzado la evacuación de casi 30 mil personas, incluyendo a algunas celebridades, según la cadena británica BBC.

Los famosos afectados por el incendio en California

Guillermo del Toro, cineasta mexicano ganador del Oscar, fue evacuado de su hogar en California, según reportó el medio estadounidense The Hollywood Reporter este lunes 7 de enero. Hasta el momento, el tapatío no ha ofrecido actualizaciones al respecto.

James Woods, actor estadounidense nominado a dos Premios Oscar, vive en Pacific Palisades y ha compartido múltiples actualizaciones de lo sucedido, asegurando que fue evacuado por el incendio que está tan cerca de su casa que las cámaras de seguridad captaron el fuego.

“A todas las personas maravillosas que se han puesto en contacto con nosotros, gracias por preocuparse tanto. Solo quiero informarles que pudimos evacuar con éxito. No sé en este momento si nuestra casa todavía está en pie, pero lamentablemente las casas en nuestra pequeña calle no lo están”. James Woods

El protagonista de “Once upon a time in America” ha compartido fotos y videos de sus vecinos, mostrando la magnitud del desastre natural, ofreciendo también actualizaciones en tiempo real de la situación en la comunidad angelina.

Eugene Levy, actor conocido por “American Pie“, también declaró que se vio obligado a evacuar su casa. “El humo parecía bastante negro e intenso sobre el cañón de Temescal. No pude ver ninguna llama, pero el humo era muy oscuro”, contó al diario Los Angeles Times, según retomó BBC.

Spencer Pratt, histrión conocido por la serie “The Hills“, compartió el video de una avioneta que trataba de combatir el fuego en Pacific Palisades. Asimismo, el actor que está casado con la actriz Heidi Montag aseguró que perdieron su casa por culpa del fuego.

Miles Teller, actor conocido por las películas “Whiplash” y “Top Gun: Maverick”, también vive en la zona. Su esposa, Keleigh Teller, compartió dos historias de cómo lucen las calles actualmente y escribió: “Si estás evacuando, deja tazones con agua para los animales que están escapando”.

Steve Guttenberg, actor y comediante de “Locademia de Policías“, ayudó a los bomberos moviendo los autos para hacer espacio a los camiones de bomberos, instando a los residentes a dejar las llaves de sus autos abandonados para ayudar. “Esto no es estacionamiento”, dijo al medio KTLA.

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, escribió en Instagram: “El vecindario en el que crecí se está quemando hasta los cimientos. Recen por Palisades“, aunque no explicó si tuvo que ser evacuado por el incendio forestal.

Mark Hamill, actor conocido por la saga de “Star Wars“, no vive en Pacific Palisades; sin embargo, aseguró haber sido evacuado de su hogar en Malibú a las 19:00 horas (tiempo local) y aseguró que se trata del peor incendio desde 1993, publicó en Instagram este martes.

Otras celebridades que viven en Pacific Palisades

Diversas celebridades tienen su residencia en Pacific Palisades, California, aunque no han ofrecido declaraciones sobre el incendio forestal, entre ellos:

Ben Affleck

Reese Witherspoon

Tom Hanks y Rita Wilson

Adam Sandler

Michael Keaton

Christa Miller

Fuente: Reuters

Bradley Cooper, Jennifer Aniston, Michael Mann, Ann Sarnoff, Carol Lombardini, Alan Bergman y Kathleen Kennedy también tienen su hogar en esta zona californiana, según The Hollywood Reporter.

Cabe destacar que el incendio también afectó a la escuela Palisades Charter High School, en donde se grabaron películas como “Carrie” y en donde estudiaron JJ Abrams y Forest Whitaker, según The Hollywood Reporter

El Getty Museum, museo de arte en Palisades que cuenta con obras de Vincent van Gogh y Claude Monet fue cerrado debido a que vegetación cercana se había quemado por el incendio forestal.

Hollywood sufre los estragos del incendio forestal

La actividad de Hollywood también se ha visto interrumpida por el incendio forestal en California, pues Amazon MGM canceló el estreno de la película “Unstoppable” en el edificio Directors Guild of America en Los Ángeles; la cinta es protagonizada por Jennifer Lopez, Jharrel Jerome y Michael Peña.

“A la luz de las preocupaciones de seguridad de hoy en relación con la mayor actividad eólica y los incendios en Los Ángeles, lamentamos informarles que cancelaremos el estreno de esta noche”, dijo la compañía, según The Hollywood Reporter.

Universal planeaba estrenar “Wolf Man” este lunes en el TCL Chinese Theatre de Hollywood; sin embargo, el evento también fue cancelado por la situación meteorológica.

“El estreno de esta noche se cancela debido a las sensibilidades en torno al empeoramiento de la situación meteorológica en Los Ángeles y las evacuaciones relacionadas”, dijo la compañía.

Netflix también pospuso un evento para su candidata al Oscar Emilia Peréz “por precaución debido a los fuertes vientos e incendios”. La actriz española Karla Sofia Gascon tenía previsto asistir al evento que se iba a llevar a cabo en Grandmaster Recorders en Los Ángeles.

Sony Pictures Classics canceló una proyección de “I’m Still Here“, donde Guillermo del Toro iba a presentar una sesión de preguntas y respuestas con el director brasileño Walter Salles y la ganadora del Globo de Oro Fernanda Torres.

¿Qué está pasando en California?

Un incendio forestal se desató en Pacific Palisades, cerca de Los Ángeles, Estados Unidos, obligando a la evacuación de miles de personas desde el martes, con vientos huracanados que suponen un “peligro mortal“, según las autoridades.

El incendio, que ya ha arrasado cerca de mil 200 hectáreas, comenzó el martes en el barrio de lujosas viviendas de celebridades de Hollywood, en las montañas con vistas al noroeste de la ciudad.

“Lo que está sucediendo ahora es sólo el comienzo, porque las condiciones climáticas van a empeorar seriamente”, dijo Daniel Swain, especialista en eventos extremos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para unas 30 mil personas. Los residentes, presas del pánico, tuvieron que abandonar sus vehículos en una de las únicas carreteras de entrada y salida de la zona, huyendo a pie del incendio que provocó una enorme nube de humo.

Para acceder al vecindario, los bomberos tuvieron que usar excavadoras con el fin de retirar docenas de vehículos de la carretera, incluidos costosos modelos BMW, Tesla y Mercedes, en algunos casos con carrocerías destrozadas.

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, señaló en rueda prensa el martes por la noche que se registraron “muchas estructuras edilicias destruidas”.

Al momento, no se reportaron muertes ni heridos, dijo la jefa de bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, quien destacó a la prensa que los fuertes vientos y la topografía del lugar desafiaban “de forma extrema a nuestro personal”. Más de 250 bomberos combaten el incendio por aire y tierra.