Ferka rompe el silencio: revela cómo supo de la infidelidad de Jorge Losa

Ferka revela cómo supo de la infidelidad de Jorge Losa. Foto: Cuartoscuro

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, reveló cómo fue que se enteró de que Jorge Losa le estaba siendo infiel con Isis Serrath. De acuerdo con la famosa, sospechaba de una aventura por parte de su pareja hasta que lo comprobó en unos mensajes.

En un encuentro con varios medios de comunicación, entre ellos, “Sale el sol”, Ferka aseguró que todo comenzó por sospechas que comenzaron a surgir en ella.

“¿Cómo la descubro? Porque empiezo a tener sospechas y porque se lo pedí que me lo enseñara… Mensajes que no me parecieron padres”

Además, la actriz aseguró que en la comunicación entre Jorge Losa y Serrath había fotografías que sólo se eliminan al abrirse.

En el mismo encuentro, pero para los micrófonos de “Hoy día”, la actriz describió a Serrath como una “mujer que no es respetuosa”.

“Me parece que es una mujer que no es respetuosa ni con los medios, ni conmigo, ni con mi pareja. Me parece que no hizo las cosas como debía de ser”

Además, Ferka descartó que hubiera tenido algún tipo de acuerdo con Jorge Losa de abrir la relación, pues, dijo, tiene claro lo que busca en las parejas y, dijo, le “encanta la exclusividad”.

“Tengo muy claro como llevo mis relaciones. Tengo muy claro qué quiero y que no quiero en la vida, tengo muy claro mis códigos que establezco con mis parejas, me encanta la exclusividad, me encanta un amor certero, me encanta que no me oculten cosas y que no me vean la cara”

Serrat se defiende de acusaciones de infidelidad

En el evento, en el que Ferka acusó a Serrath de ser la tercera en discordia en su relación con Jorge Losa, se encontraba la joven famosa, quien descartó ser ella la causante del rompimiento entre los actores.

“La verdad me impresiona cada cosa que me inventan, la verdad es que me han considerado como villana en muchos proyectos, pero, en realidad, Isis Serrath no es esa villana que pintan en los medios. No tengo absolutamente nada que decir, Jorge Losa es un gran amigo y le deseo lo mejor, le mando un fuerte abrazo”

La famosa aprovechó los micrófonos de “Hoy día” para enviar un mensaje a Ferka, en medio de las acusaciones de infidelidad.

“Bendiciones. Ojalá que sea muy feliz, y si terminaron su relación, tiene que ver con algo que entre ellos no funcionó, yo no tengo absolutamente nada que ver”