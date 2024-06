Festival Internacional de Cine de Guadalajara arranca con C. Tangana, Najwa Nimri y Enrique Cerezo como invitados

La edición 39 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara dio inicio; la primera actividad fue una conferencia de prensa con C. Tangana, quien por primera vez presentó su documental “Esta ambición desmedida” durante la Gala Inaugural.

“Yo enseño bastante poco en las redes, no soy un artista que enseñe mucho de lo que hago y aquí, pues tienes ese punto de intimidad de que me ves realmente, pues no solo como en el día a día, sino incluso en los momentos más bajos o en cosas que normalmente nunca le contaría al público”, declaró el madrileño en conferencia de prensa.

Da inicio la edición 39 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

C. Tangana reveló que aceptó mostrar esta “intimidad” ya que sus amigos estaban ahí y no se sintió invadido en ningún momento, durante los más de dos años que tardaron en filmarlo.

Ver más #AlMomento 🚨

C Tangana explica que en su documental se puede ver su lado más íntimo que nunca suele compartir. Se encuentra en el Festival Internacional del Cine en Guadalajara 2024. pic.twitter.com/phR4wruXq0 — Uno TV (@UnoNoticias) June 7, 2024

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y productor de cine, homenajeado en el FICG

Enrique Cerezo habló en exclusiva con Unotv.com sobre la relevancia que tiene para él ser reconocido en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

“Este reconocimiento lo agradezco con muchísima ilusión porque es un poco la compensación a este esfuerzo y trabajo que estamos haciendo con el cine desde hace tanto tiempo”, declaró Cerezo.

El productor asistió el día de ayer al Taller de Chucho, el estudio de animación que impulsa el talento local propiciando un espacio para la producción, innovación, difusión y promoción de la industria del cine, creado por Guillermo del Toro, Cerezo compartió que quedó “impresionado” por la dedicación y perfección con la que trabajan los jóvenes mexicanos.

Descarta incursionar en el género animado, pero aseguró que le gustaría filmar en México y que por el momento no tiene en la mira retirarse, ni del cine ni del fútbol.

Álex de la Iglesia y Najwa Nimri en la Gala Inaugural del Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Los españoles Álex de la Iglesia y Najwa Nimri serán reconocidos durante la edición 39 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El director recordó, que hace más de 20 años estuvo en el FICG y ahora todo ha cambiado mucho.

“A mí me parece, que como industria y como país, México es uno de los lugares donde la vida se refugia, la vida, la energía y la pasión está aquí, no está en Europa”. Álex de la Iglesia, director de cine.

Álex de la Iglesia dará una Master Class en FICG

De la Iglesia declaró, que respeta mucho el trabajo de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón: “Admiro muchísimo a los grandes directores que están ahora trabajando y a los actores mexicanos, que tienen una fuerza que no tienen otros”.

Por su parte, la actriz de “Vis a Vis”, “Sagrada Familia” y “Los Amantes del Círculo Polar”, Najwa Nimri, además de revelar que el tequila es su bebida favorita dijo que nunca actúa pensando que hace lago “significativo”, pero que espera en 20 años volver a ser reconocida en Guadalajara por su trayectoria.

“Nunca me imaginaba el éxito de ninguna de las formas, no es mi prioridad, ni es lo que me interesa; entré a las plataformas en el momento en ellas llegaban al gran público y ahí me colocaron, me colocó el público”. Najwa Nimri.

Najwa Nimri será reconocida en FICG

[Te puede gustar: Festival Internacional de Cine de Guadalajara rendirá homenaje a la actriz española Najwa Nimri]

Mabel Cadena y Cristo Fernández estrenarán película con Eva Longoria

“Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip” es una película de comedia estadounidense dirigida por Marvin Lemus y protagonizada por Eva Longoria, Mabel Cadena “(Black Panther: Wakanda Forever”) y Cristo Fernández (“Ted Lasso”).

Se trata de otra comedia que realiza Mabel, un género en el que aún no se siente tan “cómoda” como con los dramas: “La broma o el chiste me parece un arte que domino poco”.

Mabel Cadena prepara también estreno de “Bandidos 2”

La cinta aún no tiene fecha de estreno, pero representa uno de los proyectos más importantes para los mexicanos.