Gala Montes anuncia una pausa de redes. Foto: Cuartoscuro

En medio de la polémica que vive, Gala Montes anunció que dejaría, por un momento, las redes sociales. A través de un mensaje que retomaron otros perfiles de plataformas digitales, la exparticipante de “La casa de los famosos México” habló de su actual relación amorosa y de la cercanía que, desde el reality show, mantuvo con Karime.

“No tengo la responsabilidad de estar con nadie sentimentalmente que ustedes digan o demanden, y tampoco darles explicaciones… tienen que entender que nuestra vida es nuestra vida y el reality ya se terminó… Yo quiero basar mi carrera en otras cosas y no en mentiras y batallas de TikTok. Me alejaré un rato de las redes, pero les mando besos y pasen felices fiestas”.

De acuerdo con la famosa, la imagen de pareja que se creó con Karime durante el programa de televisión no es parte de su vida y exigió respeto. Además de señalar cierto acoso.

“Buscan la ubicación en la que estoy para seguirme y ver con quién estoy, cosa que me generó enojo y miedo porque mi objetivo es estar con las personas que yo quiero estar… el shippeo lo inventaron ustedes”.

“Se hundió más”: en redes critican a Gala Montes

Luego de la publicación de Gala Montes, en redes sociales le llovieron críticas a la actriz, asegurando que sólo hizo quedar mal a Karime.

“Con Karime no”, “Fui una de las que pensó que Karime era una desinteresada. Creí en las palabras de Gala”, “Mejor no hubiera sacado nada, se hundió más. Cuando le cayó el hate (odio) a Karime no salió a defenderla”, “Quiso hacerse la mártir y miren que yo admiraba mucho a Gala”, “Qué mala amiga”, “Con Karime no te vas a estar metiendo”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios de redes sociales.