“Tienen que hablar de mí para comer”: Gala Montes arremete contra “Gomita” por canción

Hay polémica entre Gala Montes y “Gomita”. Foto: Cuartoscuro

Gala Montes arremetió contra “Gomita” por la canción que lanzó hace poco y en donde criticó a la actriz y a otras participantes de “La casa de los famosos México”. En un video, la famosa aseguró que se entiende la actitud de su rival, pues consideró que “talento no hay” y necesita hacer algo luego de una mala actuación en el reality show.

“No me imagino producir un video para tirar odio… Se entiende por qué hay gente que, desafortunadamente, hizo las cosas muy mal y les debe de estar yendo muy mal. Lo entiendo porque si yo fuera ellos, también me pondría a hacer eso porque, pues, talento no hay… tienen que hablar de mí para comer”.

La actriz de “El señor de los cielos” aseguró que no ha visto el video de “Gomita”, pues es algo que no le interesa.

“La verdad es que cuando no hay con qué, es lo único que puede hacer, pero aparte, pues, una estrategia muy tonta, sin creatividad, obviamente ni lo he visto ni lo veré, no me interesa. Qué flojera, para qué lo veo”.

Además, consideró que los que participaron en el video, entre ellos Adrián Marcelo, están obsesionados con ellos.

“Nos dedicaron un día. Invirtieron dinero en eso, porque vieron qué se va a poner, el pelo, aquello. Digo ‘wow cuánta obsesión con uno. Están obsesionados con uno. Y contratar a gente. Ojalá eso lo dedicaran para hacer algo que les deje de por vida”.

La actriz, que comenzó su carrera a temprana edad, aseguró que ella no podría tomar la posición de “Gomita”, pues tiene muchas cosas qué hacer, mismas que no perdió oportunidad de compartir.

“Yo tengo cosas que hacer. Yo tengo un show, la próxima semana voy a cantar en el Foro Sol. Tengo cosas que hacer. Hay niveles, aquí hay niveles”.

¿Qué canción molestó a Gala Montes?

Fue hace unos días cuando Araceli Ordaz lanzó el tema “Puro team Gomita”, en donde lanzó indirectas a Gala Montes y habría hablado de la polémica que generó el pleito entre Montes y su mamá.

Además, también habla de todo lo que se vivió durante el programa de “La casa de los famosos México”, en donde, al final, resultó ganador Mario Bezares.