“Está roto”: Gala Montes descartó una reconciliación con su mamá

Gala Montes está en pleito con su mamá. Foto: Cuartoscuro

La distancia entre Gala Montes y su mamá parece no tener fin, pues, luego de la polémica desatada, la actriz aseguró que no desea reconciliarse con su madre. La famosa aseguró que no se puede “perdonar tantas veces”.

“Uno no puede perdonar tantas veces, ese es el tema y yo ya perdoné muchas veces. Entonces, no lo sé. No quiero ser de esas mujeres que tienen el novio tóxico y ya lo ventilan y luego salen con que ‘hay regresé con mi novio’. Hay que ser congruentes”

En un encuentro con varios micrófonos, entre ellos, los de “De primera mano”, Gala Montes reiteró que el pleito con su madre no tiene solución, pues “está roto”. Además, destacó que solo desea relacionarse con personas “inteligente emocionalmente”

“No hay solución, eso ya está roto. Yo muchas veces (la perdoné) … y estoy muy cansada…Yo estoy bien. Cortar de tajo una relación tóxica te hace subir tus estándares. Solo me quiero relacionar con gente igual que yo, que sea inteligente emocionalmente, que sea congruente y buena y si no, vamos, a lo que sigue, aunque sea mi mamá”

Aunque la famosa no dijo estar dispuesta a acercarse a su madre, aseguró que si el acercamiento viene de ella, podría pensarlo.

“Si viene de parte de ella algo así como una disculpa en algún momento, pues, lo contemplaré”

La actriz de importantes proyectos volvió a afirmar que, por años, le dio dinero a su madre y descartó estar al pendiente de lo que la mujer sube a redes sociales.

“No he tenido tiempo de enfocarme en las cosas que ella dice, porque sigue subiendo cosas, sigue diciendo y me altera… Yo le di todo. Le di mi alma, mi juventud, mi vida, dinero. No le puedo dar más… fueron 18 años de carrera, ella no me manejaba, me dejó de manejar a los 11 años”