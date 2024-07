Drama, llanto y fuertes acusaciones: lo que se sabe del pleito entre Gala Montes y su mamá

Gala Montes y su mamá protagonizan polémica. Foto: Cuartoscuro

Gala Montes rompió en llanto luego de que su mamá arremetiera en su contra en una entrevista, en donde acusó a la actriz de haberle dado la espalda, supuestamente, influenciada por terceras personas, entre ellas, una psicóloga. Y Unotv.com te dice todo lo que se sabe de la polémica entre madre e hija.

¿Qué se sabe del pleito entre Gala Montes y su mamá?

Recientemente, sorprendieron las declaraciones de Crista Montes, mamá de Gala, al revelar que entre ellas la relación se había fracturado en lo personal y lo laboral. De acuerdo con la mujer, sobreviviente de cáncer, la actriz comenzó a comportarse de manera diferente con ella.

“Empezó a ir con una psicóloga. A partir de ahí cambió… Está influenciada por las ideas de los psicólogos. Está en terapia y la ideología que traen es que muchas mamás odian a los hijos. Les dicen a los hijos que no se dejen manipular por los padres”.

En entrevista con la revista TV Notas, la mujer afirmó que luego de dejar de ser la representante de Gala Montes, tuvo que comenzar de cero, pues, confesó, no tenía ahorros.

“Yo ya no tengo mamá”: Gala responde

Luego de las declaraciones de su mamá, Gala Montes utilizó su cuenta de Instagram para responder a las acusaciones de su madre. Entre lágrimas, la actriz afirmó que su madre la amenaza y extorsiona desde hace meses.

“Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y que me esté extorsionando porque lleva extorsionándome 8 meses”.

De acuerdo con la actriz, todo el problema con su madre se debió a que la mujer pretendía quedarse con todo el dinero de la famosa. Además, afirmó que se había quedado sin mamá.

“Yo ya no tengo mamá. Desde hace mucho no la tuve, porque yo por eso me separé de mi mamá, porque tenía una mamá que solamente le importaba el dinero y que solamente le provocó ansiedad porque me decía ‘no te ha caído trabajo’”.

Además, Gala Montes también acusó a su madre de ser la causante de los problemas emocionales que padece y aprovechó el video para mandarle un fuerte mensaje.

“Ya déjame en paz, te lo pido, por favor. Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que tenga ansiedad, de muchas cosas. Me molesta que dé una nota a una revista en donde ella se está haciendo la víctima cuando aquí la víctima soy yo… Me robaste 18 años de mi vida porque me pusiste a chambear desde que tengo 6 años… Desde que tengo 6 estoy en un set de filmación, pero no voy a trabajar para nadie. Yo trabajo para mí”.

Finalmente, la actriz y cantante aseguró que durante el tiempo que su madre tuvo cáncer no la dejó sola. Asimismo, adelantó que recurrirá a instancias legales.

“Sí, tuvo cáncer y lo que ustedes quieran, yo la glorifiqué, yo idealicé a mi mamá. Y no hay hija que haya amado más a su mamá que yo. Le di todo y lo hice con gusto y no me arrepiento porque la pasamos bien, pero esto ya es mucho… Me voy a ir a lo legal, no me voy a quedar callada. No se vale, no se vale lo que estás haciendo, mamá. Eso no se lo hace una mamá a una hija”.