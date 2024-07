“Lo sabía”: Geraldine Bazán reacciona a truene con Gabriel Soto e Irina Baeva

Geraldine Bazán reacciona a truene con Gabriel Soto e Irina. Foto: Cuartoscuro

Después de confirmarse la separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, Geraldine Bazán, expareja del actor, rompió el silencio y aseguró que ya sabía sobre el fin del compromiso.

En entrevista con el programa “HOY”, la famosa no quiso dar más opinión al respecto sobre la vida sentimental del padre de sus hijas.

“La verdad es, no tengo absolutamente nada que decir. No tengo ningún comentario. Era algo que ya sabíamos. No lo sospechaba, lo sabía”.

El fin del compromiso entre Gabriel Soto e Irina Baeva

Fue luego de fuertes rumores que Gabriel Soto confirmó su ruptura con la rusa, Irina Baeva. A través de un comunicado, los actores aseguraron que la decisión había sido tomada “después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez”.

Ver más

Previo a la confirmación de la separación, Gabriel Soto evitó hablar de su situación amorosa con la protagonista de “Aventurera”, fuertemente criticada por ese papel.

La infidelidad de Gabriel a Geraldine Bazán con Irina

La relación de Gabriel Soto e Irina Baeva empezó envuelta en polémica, pues el actor mantenía una relación con Geraldine Bazán cuando comenzó a ver a la rusa.

A través de un video, la actriz dio detalles de la separación con Gabriel Soto y confesó cómo fue que descubrió que el famoso le era infiel con Irina Baeva.

Geraldine narró que Irina le mandó muchas indirectas mediante sus redes sociales en tono de burla.

“Empecé a notar mensajes subliminales, por así decirlo… Fueron muchas imágenes, y diversas historias que algo empecé a intuir. Las mujeres no nos equivocamos en esos aspectos”, reveló Geraldine Bazán en aquel video.

Aunque todo estalló cuándo un día, la rusa subió una foto en su casa donde aparecía con la maleta de Gabriel Soto detrás. En ese momento, finalmente se dio cuenta de todo y decidió terminar su relación.