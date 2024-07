“Gladiador 2”: el reparto, tráiler y todo lo que debes saber de la secuela

“Gladiador 2” se estrenará el 22 de noviembre. Foto: Paramount Pictures.

A más de dos décadas del estreno de la primera parte, “Gladiador 2“, la secuela de la cinta de Ridley Scott, que conquistó las salas de cine en el 2000, se estrenará en México el 22 de noviembre.

La primera entrega mostró a Russell Crowe dando vida a Máximo, un general romano, que tras ser capturado como esclavo, deberá pelear para sobrevivir y vengar la muerte de su familia a manos del emperador Marco Aurelio. Esta segunda entrega continuará con algunos de los personajes de la historia original.

Te puede interesar: [Russell Crowe el increíble gladiador que nunca olvidaremos]

Tráiler

Elenco “Gladiador 2”

Paul Mescal

Ver más

El actor irlandés, Paul Mescal, conocido por su participación en cintas como Aftersun, Fie y Normal People, asumirá el rol protagónico de Lucius Verus durante su etapa adulta, el sobrino de Cómodo, que deberá enfrentarse a nuevos retos y arriesgar su vida en el coliseo.

Pedro Pascal

Ver más

Además de haber formado parte del elenco de proyectos como Narcos, The Last of Us y The Game of Thrones, el actor Pedro Pascal, ahora dará vida a Marcus Acacius, un comandante romano.

Te puede gustar: [Pedro Pascal podría formar parte del elenco de la secuela de “Gladiador]

Denzel Washington

El dos veces ganador del Oscar, Denzel Washington, regresa a la pantalla como Macrinus, un ex esclavo con quien Lucius hará equipo.

Ver más

Joseph Quinn

El actor británico de Game of Thrones, Stranger Things y A Quiet Place: Day One, Joseph Quinn, también tendrá un papel en este entrega, ya que será quien le dé vida al Emperador Geta, una de las figuras que complicarán el camino de Lucius.

Connie Nielsen

Connie Nielsen, la actriz de El abogado del diablo, Herencia y Mujer Maravilla, regresa con su papel como Lucilla, el antiguo interés amoroso de Maximus.

Ver más

De igual manera, la cinta contará con la participación de talentos como Fred Hechinger, Derek Jacobi, Tim McInnerny, Alexander Karim, Rory McCann y Chidi Ajufo.

“Gladiador 2”: Sinopsis

La trama de “Gladiador 2″ nos adentra a lo sucedido años después de la primera cinta para mostrarnos la vida de Lucius, el entonces joven príncipe de Roma con quien Maximus forjó una amistad.

La cinta parte de la vida familiar del príncipe, quien ahora en su adultez, vive tranquilamente tras renunciar a sus privilegios. Pronto su paz se desmorona tras la aparición de conquistadores romanos en su nuevo hogar que lo obligan a pelear en el Coliseo, pero lejos de rendirse, seguirá los pasos de Maximus y hará todo lo posible por encontrar su libertad.