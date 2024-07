Shanik desata polémica: revela que a Andrés García le pidieron matar a mamá de Luis Miguel

Shanik: a Andrés García le pidieron matar a mamá de Luis Miguel. Foto:Cuartoscuro

Shanik Berman causó revuelo al revelar que Luisito Rey, padre de Luis Miguel, habría pedido a Andrés García que asesinara a Marcela Basteri, mamá del “Sol”. La presentadora de televisión recordó la desaparición de la mujer.

“Esto me lo dijo Andrés García en una entrevista que está grabada, que llegó un día Luisito Rey y le dijo ‘Necesito que mates a Marcela’”.

Ver más Shanik habla de la mamá de Luis Miguel.#LaCasadelosfamososMX

Shanik habla sobre Andrés García y la mamá de Luis Miguel

Al interior de “La casa de los famosos México”, Berman, incluso, afirmó que Luisito Rey ofreció a Marcela Basteri al “Negro” Durazo a cambio de que apoyara la carrera de Luis Miguel.

“Luisito le dice a Durazo: ‘he notado que te gusta mi mujer. Y yo necesito que el señor Raúl Velasco…’. Primero cantó en ‘Siempre en domingo’ y la siguiente semana cantó en la boda de la hija de López Portillo y de ahí (se fue a la fama)”.

Andrés García habló de la desaparición de la madre del “Sol”

Por muchos años, Andrés García mantuvo una relación cercana con Luis Rey. Tal era el nivel de confianza que el padre de Luis Miguel le tenía, que le habría pedido que terminara con la vida de Marcela Basteri.

En entrevista con “Ventaneando”, el fallecido actor aseguró que la petición también se la había hecho a Durazo, entonces jefe de la Policía.

“Hablamos de un crimen y un crimen terrible. Lo insulté, lo puse como camote y le dije ‘en cuanto llegue Mickey le voy a decir, porque es una barbaridad…’ (Le dije a Luis Miguel) Ya se lo pidió a Durazo, ya me lo pidió a mí, y no sé a cuántas personas más. Luis Rey no dijo nada, se dio la media vuelta”.

La misteriosa desaparición de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel

Mientras Luis Miguel construía una carrera en la música, en su vida personal enfrentaba la desaparición de su madre, Marcela Basteri. El rastro de la mujer se perdió en agosto de 1986, luego de haber viajado a España.

Se dice que, por algún tiempo, Luis Rey aseguró a sus hijos que su madre se encontraba en Italia con un amante; sin embargo, era mentira.

De acuerdo con Andrés García, el padre de Luismi, en aquellos años, le quiso presumir una casa. Él especuló que ahí podrían estar los restos de la madre del “Sol”.