Paris Hilton y Christina Aguilera. Foto: Instagram @parishilton @xtina

Halloween es la fecha donde las celebridades se disfrazan de algo aterrador o de algún personaje famoso, ya sea ficticio o real.

Actrices, cantantes o celebridades dejan volar su imaginación para aprovechar la ocasión y divertirse en este Halloween.

En un UnoTV hacemos un repaso de aquellos disfraces de las famosas que llamaron la atención en las redes sociales.

Paris Hilton como Britney Spears y Mia Wallace

Paris Hilton no dudó en aprovechar Halloween y se disfrazó en dos ocasiones: una como la cantante Britney Spears, donde homenajeó a la “princesa del pop” en su primer video de “Baby one more time”.

Y para su segundo disfraz le rindió tributo a la película que es todo un clásico: “Pulp Fiction” y se convirtió en Mia Wallace, papel interpretado por la actriz Uma Thurman.

Christina Aguilera como Drácula

La cantante se disfrazó de Drácula, de Bram Stoker, y se transformó en una vampiresa seductora y misteriosa.

Kylie Jenner como Barbarella y Demi Mo

La influencer y empresaria Kylie Jenner sorprendió al personificar a Barbarella, personaje de ciencia ficción que fue interpretado por Jane Fonda.

Aunque también dejó fascinados a sus más de 300 millones de seguidores de Instagram cuando apareció como Demi Moore en su película “Striptease” de 1996.

Jennifer Hudson como Whitney Houston

La cantante y actriz Jennifer Hudson se puso en la piel de Whitney Houston y se caracterizó como su personaje en la cinta “El guardaespaldas”.

Lele Pons como Glinda

Lele Pons y Greeicy aprovecharon el próximo estreno de “Wicked” para personificar a las protagonistas: Glenda y Elphaba.

Selena Gomez en Alicia en el país de las maravillas

Selena Gomez viajó al país de las maravillas como Alicia, posando junto al Sombrerero Loco, quien en realidad es su novio Benny Blanco.

Halle Bailey como chica Bond

La actriz que interpretó a la Sirenita, en el live action, se convirtió en una chica Bond y emuló al personaje de Halle Berry.

Sophie Turner como Matrix

La actriz Sophie Turner aprovechó la festividad para caracterizarse como Trinity de la saga “Matriz”.

Lizzo con su aterrador disfraz de Ozempic

La cantante utilizó un disfraz un poco convencional y se “disfrazó” de una caja del medicamento Ozempic, el cual es para la diabetes, pero muchas famosas lo están usando para bajar de peso de manera rápida.

Aunque también fue quien aprovechó Halloween para disfrazarse en más de una ocasión y también fue “El joven manos de tijera”, la película de Tim Burton con Johnny Depp.