Halsey revela que padece leucemia y lupus, así lo confiesa en su última canción

Halsey tiene 29 años y desde hace varios meses enfrenta la enfermedad. Foto: AFP

La cantante Halsey abrió su corazón ante sus fans y, por medio de su última canción “The end”, reveló que padece leucemia y lupus.

“Hay veneno en mi cerebro y en mi sangre”, es una de las frases de “The End” con la desgarradora confesión de la cantante estadounidense.

Halsey ya había anunciado que lanzaría el primer sencillo de lo que será su nuevo álbum, pero pocos se imaginaron que daría detalles de su lucha que ha llevado en silencio durante los últimos meses.

“Tengo suerte de estar viva”, confiesa Halsey

“En pocas palabras, tengo suerte de estar viva”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram junto a un video en el que documentó parte de su proceso médico, como algunos de los tratamientos; incluso, su cambió físico, pues ambas enfermedades la han deteriorado.

“Me siento como una anciana. Me dije a mi misma que me doy dos años más para estar enferma; a los 30 voy a renacer y me veré super sexy, y tendré mucha energía, y podré volver a hacer mis veintes”, se le oye decir a Halsey en la primer parte del clip, mientras frota sus piernas por el dolor.

En la publicación también etiquetó a The Leukemia & Lymphoma Society y Lupus Research Alliance mostrando su apoyo y donaciones a ambas organizaciones.

Halsey, de 29 años, no dio detalles desde hace cuanto tiempo recibió su diagnóstico, pero recibió miles de mensajes de apoyo por parte de celebridades y sus fans.

“The End” fue escrita por Halsey y producida en colaboración con Michael Uzowuru, conocido por su trabajo con artistas como Frank Ocean, Rosalía, SZA y Kevin Abstract, y Alex G.

¿Quién es Halsey?

Halsey, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, es una cantante y compositora estadounidense nacida en Nueva Jersey en septiembre de 1994.

Las primeras canciones de Halsey surgieron a sus 14 años, etapa en la que inició con la guitarra eléctrica. Entre sus éxitos están Closer, Without me, Eastsie, Him & I y Boy with luv, en colaboración con el grupo de Kpop, BTS.

Actualmente cuenta con cuatro álbumes de estudio que son Badlands, Hopeless fountain kingdom, If i can’t have love i want power y Manic.