Lee Jung-jae, de protagonizar “El juego del calamar” a convertirse en un Master Jedi en “The Acolyte”

Lee Jung-jae tiene más de 30 años actuando. Foto: Gettyimages

Tras alcanzar fama mundial por protagonizar de “El juego del calamar” (Squid Game), el actor surcoreano Lee Jung-jae estrenará el 4 de junio “Star Wars: The Acolyte” en Disney+, donde da vida a un Master Jedi.

Después de dar vida a Seong Gi-hun, un adicto a los juegos de azar con deudas, que se ve envuelto en un inverosímil juego de supervivencia, Jung-jae se embarcó en esta serie de ciencia ficción y la fantasía.

Unotv.com habló con el actor sobre su debut en Hollywood con este proyecto y el honor que representar para él sumarse al universo de Star Wars.

“Vi Star Wars desde que era niño y desde ese momento tuvo un impacto duradero en mí, ser parte de una franquicia tan grande, que deja tal impacto en la historia del cine, es un gran honor para mí ser parte de algo así”, declaró Lee Jung-jae.

Lee Jung-jae llega a Hollywood

“The Acolyte” está conformada por ocho episodios y a partir del 4 de junio, los primeros dos episodios estarán disponibles en la plataforma de Disney+. Los otros seis se lanzarán semanalmente.

Esta serie marca el debut de Lee Jung-jae en Hollywood, un mundo que siempre le había generado curiosidad al actor, pero del que no creía podría conseguir un proyecto tan grande, con un rol tan interesante y de múltiples niveles como el que realiza en la nueva apuesta de Star Wars.

“El universo continúa expandiéndose en historias cada vez más diversas, así como en el ángulo del espectáculo visual a medida que se desarrolla la tecnología. Ves una cinematografía y un diseño de sonido realmente geniales en cada película y programa de Star Wars, por lo que realmente puedes sumergirte en la historia y los personajes. Creo que es por eso que Star Wars todavía tiene una popularidad duradera”, dijo Lee.

El actor coreano también compartió cómo recuerda que fue su llegada al set de “The Acolyte” y qué es lo que esperaba ver en ese momento.

“Cuando entré por primera vez en el set, esperaba que todos los fondos estuvieran hechos con gráficos por computadora. Sin embargo, todos fueron pintados a mano tan meticulosamente, que realmente vi el esfuerzo y la pasión del equipo de arte y también pensé: ¡guau!, este es realmente un espectáculo de Star Wars”. Lee Jung-jae, actor

¿Quién es Lee Jung-jae?

Lee Jung-jae comenzó su carrera como modelo y posteriormente se adentró en la actuación con su debut en 1993 en la serie de TV coreana Dinosaur Teacher en Corea del Sur.

En su filmografía destacan películas como The Face Reader (2013), Asesinato (2015), Warriors of the Dawn (2017), Svaha (2019) y el k-drama Chief of Staff (2019).

Su trayectoria abarca casi tres décadas, durante las cuales ha recibido múltiples premios, incluyendo el reconocimiento como Mejor Actor en los Premios Blue Dragon Film Awards a los 26 años, siendo el más joven en lograrlo.

Además es conocido por su faceta empresarial, con negocios que incluyen una cadena de restaurantes italianos de lujo llamada Il Mare y una compañía de desarrollo inmobiliario, Seorim C&D.

Desde 2015 sostiene una relación romántica de Lee Jung-jae con Lim Se-ryung, hija mayor del presidente del gigante alimenticio coreano Daesang Group.