Harry Potter regresa a cines en México, ¿qué fue de los actores?

El mago más famoso del mundo cumplió 44 años, el pasado 31 de julio, por eso las películas: Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, y Harry Potter y el Prisionero de Azkabán serán proyectadas en algunas salas de cine en México a partir del 8 de agosto.

Claudia Lando y Alfredo Narváez te recuerdan los mejores momentos de esta saga en el Podcast “3, 2…Uno”. Además, podrás descubrir qué fue de los protagonistas, algunos secretos detrás de sus cintas y todos los detalles sobre próxima serie sobre el famoso mago y sus amigos Hermione y Ron.

Filmes de Harry Potter vuelven al cine. Foto: Warner Bros Studios.

¿Qué fue de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint?

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe nació el 23 de julio de 1989. Foto: Gettyimages.

Daniel Radcliffe, conocido por su papel en la saga de Harry Potter, ha protagonizado importantes producciones teatrales y cinematográficas, destacando por elegir papeles poco convencionales.

El actor participó en el musical de Broadway “Cómo tener éxito en los negocios sin realmente intentarlo” y en varias películas, entre ellas “Manos a las armas”, “Un cadáver para sobrevivir” y “Weird: La historia de Al Yankovic”, donde interpretó al excéntrico humorista musical Weird Al Yankovic.

Radcliffe también ha participado en proyectos de televisión como la serie de comedia “Obreros milagrosos”, donde interpreta a Ezekiel Brown. Su participación en este proyecto ha sido recurrente y le ha permitido mostrar una faceta diferente.

La estrella de la saga de Harry Potter, Daniel Radcliffe, y su pareja Erin Darke, se convirtieron en padres de su primer hijo en 2023.

Emma Watson

Emma Watson nació el 15 de abril de 1990. Foto: Gettyimages.

Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger, continuó su carrera en la industria del cine con diversas películas como “Las ventajas de ser invisible” (2012), “The Bling Ring“, “The Circle” y “This Is the End“.

Además, en 2017 dio vida a Bella en la versión de live action de Disney, junto al actor Dan Stevens. Su último papel fue como Meg March en “Mujercitas” de Greta Gerwig, en 2019.

Ha pasado tiempo desde su último papel cinematográfico, pues su enfoque actual está en el activismo, trabajando en causas relacionadas con el medio ambiente y los derechos de las mujeres.

Ese cambio de enfoque ha sido bien recibido por varias organizaciones y comunidades, destacándo su implicación en iniciativas y discursos públicos que abogan por un futuro más justo y sostenible.

La actriz británica se ha comprometido públicamente con diversas causas, participó en foros internacionales y colaboró con la Organización de Naciones Unidas (ONU), como Embajadora de Buena Voluntad para la igualdad de género.

Su papel en la campaña HeForShe es uno de los ejemplos más destacados de su activismo, donde ha abogado por la participación de hombres y niños en la lucha por la igualdad.

Rupert Grint

Rupert Grint nació el 24 de agosto 1988. Foto: Gettyimages.

Un año antes del fin de la saga, Rupert Grint asumió su primer papel fuera del ‘universo Potter’ en ‘Wild Target’ (2010), una adaptación de la cinta francesa ‘Cible Emouvante’.

Tras ella, participó en otras producciones como ‘Into the White’ y ‘The Necessary Death of Charly Countryman’, en la que formó parte junto a Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood, Mads Mikkelsen. ‘Enemy of Man’, fue la última cinta que realizó (2015).

El actor encontró su sitio en la televisión, donde ha desarrollado una carrera más amplia, destacando su participación en la serie de terror ‘Servant’, de Apple TV.

Grint ha compaginado sus trabajos en la televisión, con un negocio inmobiliario, con numerosas propiedades y un capital que ronda los 40 millones de euros, más de 840 millones de pesos.

En lo que respecta a su vida personal, en 2020, Grint tuvo a su primera hija, Wednesday, fruto de su relación con su novia, Georgia Groome.

¿Qué se sabe sobre la serie de Harry Potter?

Han pasado más de dos décadas desde que la saga de libros de ‘Harry Potter’, escrita por J.K. Rowling, dio el salto a la gran pantalla y conquistó el corazón de millones de espectadores.

La exitosa franquicia ahora también tendrá su propia versión televisiva, así lo confirmó la plataforma Max y el rodaje ya comenzó.

Cada libro corresponderá a una temporada y se sabe que se abrirán nuevas líneas argumentales, que no fueron exploradas o poco desarrolladas en la gran pantalla.

Lo poco que se sabe por el momento es que, la renovación del reparto será total. La intención de Warner y HBO Max con este nuevo proyecto, es que el guion se mantenga muy fiel al libro, ampliando los detalles que quedaron fuera de las películas por falta de tiempo, y cuente así, con detalle, toda la novela de J.K. Rowling, quien también es productora ejecutiva.

El fenómeno de Harry Potter

La historia sobre Harry Potter, escrita por la autora británica J . K. Rowling, narra las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería; así como sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley, durante los años que pasan en el Colegio de Magia y Hechicería, Hogwarts.

Desde su debut en 2001 con Harry Potter y la Piedra Filosofal, la saga de magia conquistó infinidad de fans en todo el mundo, recaudando, tan solo en cines, más de 7 mil millones de dólares por las ocho películas. Curiosamente un número muy importante en la saga.

Existieron siete Horrocruxes (La definición exacta de J.K. Rowling de un horrocrux es “un receptáculo en el que un mago oscuro ha ocultado en él un fragmento de su alma con el propósito de obtener la inmortalidad“, pero de forma accidental, creó el séptimo: el propio Harry Potter, la noche en que asesinó a sus padres.).

El número siete también es importante también, pues son siete los libros que se escribieron sobre Harry Potter:

Harry Potter y la piedra filosofal.

y la piedra filosofal. Harry Potter y la cámara secreta.

y la cámara secreta. Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

y el prisionero de Azkaban. Harry Potter y el cáliz de fuego.

y el cáliz de fuego. Harry Potter y la Orden del Fénix.

y la Orden del Fénix. Harry Potter y el misterio del príncipe.

y el misterio del príncipe. Harry Potter y las reliquias de la Muerte.

¿Por qué es importante el cumpleaños de Potter en su historia?

El día de su cumpleaños, Harry Potter descubre que es hijo de dos hechiceros de gran renombre, de los que ha heredado sus poderes mágicos.

Por ello, deberá asistir a la famosa escuela de magia y hechicería Howarts, donde entablará una amistad con dos jóvenes que se convertirán en sus compañeros de aventura, Ron Wesley y Hermione Granger.

Potter y sus amigos tendrán que atravesar diferentes aventuras y problemas hasta vencer al terrible Lord Voldemort, un mago teneboros, el más grande enemigo de Harry, quien tiene una legión de malvados seguidores: brujas y magos conocidos como Mortífagos.

Alfonso Cuarón no quería dirigir la tercera entrega de Harry Potter

Las dos primeras películas, Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y Harry Potter y la cámara secreta (2002) se centran en la llegada del pequeño mago a Howarts, el comienzo de su amistad con Hermione y Ron, así como sus inicios en la mágica y sus primeros acercamientos con el mal.

La tercera cinta, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, fue dirigida por Alfonso Cuarón, un proyecto que en un inicio no le llamaba la atención al mexicano, pues desconocía los libros y el fenómeno que comenzaba a convertirse la franquicia, dentro de la industria del cine.

Cuarón consideraba, que el mundo de Harry Potter no encajaba con su estilo de hacer cine hasta que tuvo una plática con su amigo Guillermo del Toro, quien después de señalarlo “arrogante”, lo hizo entrar en razón y aceptó el proyecto.

Desde un principio, el productor de la saga, David Heyman, pensó que Cuarón era el hombre perfecto para esta tercera entrega, ya que tras ver Y tu mamá también, se dio cuenta de que el cineasta mexicano daría un toque más contemporáneo a una saga que estaba siendo demasiado adolescente.

Harry Potter y el prisionero de Azkab se convirtió en un punto de inflexión para la saga cinematográfica, inspirada en el Mundo Mágico de J.K. Rowling. Alfonso Cuarón dio un giro radical y ofreció un nuevo punto de vista del Mundo Mágico.