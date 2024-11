Hipnosis 2024: un hermoso viaje de la mano de Air y Slowdive

Air en Hipnosos 2024. Foto: Hipnosis

El festival Hipnosis se ha consagrado como un referente internacional de la música alternativa y la psicodelia, así lo demostró su edición 2024 donde Air y Slowdive llevaron a los fanáticos a un hermoso viaje astral.

Hipnosis no solo se enfrenta a los grandes consorcios y monopolios musicales, sino que mantiene su independencia convirtiéndose en un ejemplo de dignidad y fidelidad a su esencia: brindar música distinta en un ambiente seguro y que cada edición se una experiencia única.

Así fue como el dúo francés Air fue uno de los platos principales de Hipnosis 2024 donde llegaron a interpretar de manera íntegra el disco “Moon Safari” de 1998 y que es una de las obras más icónicas en la historia de la música.

Con canciones como “La femme d’argent”, “Sexy Boy”, “All I Need” o “Ce matin‐là” que interpretaron desde su peces cósmica regalaron al publico una caricia al alma.

Tras interpretar el “Moon Safari” la banda regaló un set con hits como “Venus”, “Cherry Blossom Girl” y “Highschool Lover”.

La banda británica Slowdive también brindó un show espectacular donde la música siempre es la protagonista, con ese estilo único que navega entre el shoegaze, dream pop y el electrónico ambient fue un sueño para los fanáticos que disfrutaron al máximo,

La banda comandada por Rachel Goswell brindó un set perfectamente curado para que durante su presentación todos fueran navegantes de ese sueño llamado Slowdive.

Con tracks como: “shanty”, “Catch the Breeze”, “Souvlaki Space Station” y “Sugar for the Pill” entre otros la noche se tornó excéntricamente bella.

Otros actos que acabaron la atención en Hipnosis 2024

The Kills

L’Éclair

Las presentaciones de la mítica banda británica Gang of Four, primera vez en México; y los australianos Mildlife también fueron grandes momentos que quedarán en los corazones de los asistentes a Hipnosis 2024.