“Julián jamás lo hubiera permitido”: Imelda Tuñón sobre pleito con Maribel Guardia por su hijo

GENERANDO AUDIO...

Imelda Tuñón enfrenta polémica con Maribel Guardia. Foto: Cuartoscuro

En medio de la polémica por el caso del nieto de Maribel Guardia, Imelda Tuñón aseguró que Julián Figueroa, padre del pequeño, nunca hubiera permitido que la actriz separara a madre e hijo.

En entrevista con el canal 6, la viuda de Julián aseguró que el heredero de Joan Sebastian tenía un gran corazón y que, si él viviera, no estarían pasando por esta situación.

“Julián tenía un corazón muy grande y nunca hubiera permitido que su mamá me hiciera algo así. Julián jamás lo hubiera permitido. Nunca”, Imelda Tuñón.

Además, la joven aseguró que no comprendía por qué Maribel Guardia había decidido emprender acciones legales en su contra, acusándola de varias cosas que ella niega.

“No sé qué está pasando… Yo voy a meter un amparo porque es una injusticia y no voy a permitir que me quiten a mi hijo. Maribel no me contesta los mensajes. No sé nada”, aseguró la joven.

Además, afirmó que temía ir a la casa de Maribel Guardia, vivienda en la que habitó con el fallecido Julián Figueroa, pues, dijo, la pareja de la cantante podía correrla.

“Si voy a su casa es capaz de que Marco (esposo de Maribel Guardia) me corre o algo, y me da miedo ir a su casa”

La polémica entra Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Recientemente, estalló el escándalo entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón luego de que la famosa confirmara que había iniciado un proceso penal en contra de la joven.

Después, en medio de la tensión, se confirmó que, tras varias horas ante las autoridades, se había otorgado a Maribel Guardia el cuidado de su pequeño nieto por, al menos, 10 días.

La expareja de Joan Sebastian aseguró que lo que buscaba era el bienestar el menor y que, para ello, esperaba que tuviera una mamá “sana y plena de sus facultades”.